Siguen las protestas en Europa

Las protestas en Alemania siguen todos los días por el encarecimiento de los energéticos como son el gas y las gasolinas, y no solo por el costo sino por la escases; pues ahora resulta que a pesar de que los Estados Unidos les está suministrando el gas licuado los costos se han elevado estratosféricamente, por lo que la queja es también porque catalogan a los Estados Unidos como un mal socio y mal amigo; además de todo lo que están padeciendo los alemanes, sus protestas han subido de tono al exigir la salida de la OTAN y exigen que se suministre nuevamente el gas a través del gasoducto ruso Nord Stream el cual fue saboteado e inutilizado y por último, ahora temen que el país entre en una recesión económica por su alta inflación y nulo crecimiento. Por su parte, el Gobierno alemán ha inyectado a la economía del país 65 mil millones de euros con el fin de no caer en recesión, asi como también ahora en sus plantas se está usando como combustible el carbón y en los hogares la leña por la escases de los combustibles.

Por otro lado, en Francia también se han generalizado las protestas por la escases y costo de los energéticos como son el gas y las gasolinas; igualmente la población en parís se ha pronunciado por la salida de la OTAN así como también piden la destitución de su presidente Macron debido a que temen pasar un frio invierno sin gas en sus hogares y no ven para cuando puedan bajar las tarifas del gas y la electricidad teniendo ya un 20% de la reserva de gasolina.

En el caso de Polonia, que es perteneciente a la OTAN, ahora le hace un cobro a su socio Alemania por un adeudo pendiente por la invasión daños y perjuicios a la población por los hechos en la segunda guerra mundial durante los años de 1939 a 1945 y que asciende a 1.3 billones de euros , y también su población ha salido a las calles para protestar por la escases de los energéticos como son el gas y gasolina y sus altos costos en la electricidad, pues ahora han llegado a quemar las basuras que generan de sus hogares para ayudarse del frio invernal en sus hogares pidiendo sus habitantes que inicien las negociaciones de nuevo con Rusia para que suministre el gas debido a que Polonia dependía del 100% del suministro de Rusia.

En otro orden, la población en Praga exige al Gobierno salir de la Unión Europea y ya no estar sumiso a los Estados Unidos ni la OTAN, entretanto, un periódico Britanico menciona que después de haberle aplicado a Rusia casi 10 mil sanciones estas no han doblegado al oso, al contrario se ha favorecido y ahora resulta que los perjudicados son la Unión Europea y el resto del mundo incluyendo al propio Estados Unidos quien fue el autor de dichas sanciones y hace un comparativo de la comida en Rusia que ha bajado un 18% contra Reino Unido con un aumento del 15 al 18%.

Por último, mencionaremos que las negociaciones del Presidente Baiden ante Arabia Saudita con el fin de pedirles que aumentaran la producción de gasolina no funciono pues entre Rusia y Arabia Saudita hicieron lo contrario bajando la producción en 2 millones de barriles diarios con las consecuencias que ya se ven en el costo de los combustibles a nivel mundial.

Por ahora es todo, mientras tanto ¡!! AQUÍ SI PASA Y MUCHO!!! Para cualquier información, favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com