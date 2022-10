SE PAGA POR VER

uena el timbre de la casa. El padre de familia al abrir la puerta se encuentra con una muchacha “vestida” muuuuuy a la moda. Bueno, con ropa muy ligera.

-Hola, papá ¿cómo estás?

-¿Brenda?

-Así es papá, soy Brenda tu hija. Tantos años de no verte

-Y ¿por qué andas así vestida?

-Porque soy prostituta papá.

-Fuera de mi casa… fuera- le grita el padre bien molesto.

-Espera un minuto papá.

-Que espera ni que nada, vamos fuera. No queremos verte.

-Solo vengo a dejarte las llaves de ese Mercedes que esta estacionado frente a la casa. También el número de cuenta en el banco que está a tu nombre. Les he depositado unos cuantos cientos miles de dólares (la da un sobre con unos papeles). Además, estas son las escrituras de una casa que compré para ti y mi mamá. Estas son las llaves. Aquí está la dirección papá.

El papá esta todo destanteado que no sabe que decir.

-Bueno papá, ya que no soy bienvenida en tu casa me voy.

Deja al papá en la puerta y se encamina a un carro que la está esperando.

El papá reacciona y le grita…

-Brenda, hija, hija mía… espérate un momento.

La hija se regresa y el padre le pregunta.

-¿Qué dijiste que eres hija mía?

-Soy prostituta papá, PROS-TI-TUTA-.

-Ahhhhhh, perdón hija, entendí mal. Creí que habías dicho protestante.

La verdad es que cuando leí la nota me quedé no sé si atarantado o apen… samientos malos. La nota era acerca de lo que gana una persona que se dedica a sus plataformas habidas y por haber, que es youtuber, que es “influencer”… y no se cuanta cosa más. Sabia que ganaban buen dinero, pero… no tanto.

Me refiero a una muchacha de Monterrey NL. Ella se llama Karely Ruiz. En sus plataformas digitales cuenta (según dicen) con millones de seguidores. Esta persona, según dicen es una de las que más siguen. ¿Sabe cómo se hizo famosa esta muchacha? Según leí… su exnovio filtró un video intimo de ella. A ella le dolió mucho la separación y mas cuando esa persona filtró el video. Le quiso poner cara a la situación y empezó a tener seguidores y el salto a la fama no esperó más tiempo.

Ahora gracias a los millones de seguidores ella gana el suficiente dinero como para vivir muchos años sin tener de que preocuparse.

La verdad es que no entiendo como es que una persona que se dedica a eso puede ganar millones y millones de pesos o dólares, según lo quiera ver.

Esta muchacha tan pronto empezó a ganar dinero lo primero que hizo fue hacerse unas cirugías en su cuerpo, se aumentó por aquí, se aumentó por allá y más allá y todos lo que se pueda hacer. Vi una foto de ella antes de que fuera famosa y pues la, verdad es que cambió mucho, mucho… mucho. Su trabajo es muy variado… siempre enseñando lo que los doctores le han hecho. Dicen las malas lenguas que su trabajo no solo consiste en enseñar… sino también “hacer”. Ya que va a cualquier fiesta que la inviten para adultos… siempre y cuando le paguen lo que ella pide. Que difícil puede ser su vida para esta chica “fácil”… digo fácil porque así se les dice a estas personas que practican la prostitución… porque no hacen otra cosa que prostituir su cuerpo. No hace muchos meses escribí en esta misma columna acerca de una niña que su padre la llevó a su trabajo de albañil para que viera lo que cuesta ganarse la vida. Le quiso dar una lección porque la niña de 13 años de edad ya no quería estudiar, porque quería ser youtuber.

Volviendo a Karely Ruiz… ella la no despreciable cantidad de 100 000 dólares al mes. Si lo quiere en pesos mexicanos son 20 millones. ¿Cómo es posible que sin haber estudiado gane esta cantidad de dinero? Gana mucho mas que cualquier profesionista… ¿es justo esto? ¿Sabe lo que es peor? Según gente que la ha visto en persona no es nada a lo que ella pone en sus plataformas digitales… o sea que aparte engaña a sus seguidores. Pero creo que ella no tiene la culpa. Es la gente que quiere verla mostrando sus “atributos” dados no por la naturaleza sino por los doctores.

Ahora, muchas muchachas ya no querrán estudiar. Solo se centrarán en enseñar lo que la gente quiera ver y YA. Un compañero de trabajo me comentó de una abuelita de 78 años de edad, que también hace los suyo y gana miles de dólares al mes. ¿En serio? Tanta es la necesidad que “se paga por ver”.

A donde hemos llegado… pero “la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre”.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com