SIGAN BUSCANDO… SIGAN BUSCANDO

El sargento pasa revisión a sus soldados y le dice que les hará un examen. Los pone en fila y les pregunta.

Cuánto es 7 por 5-

Este… este… este… ¿7 por 5? ¿como 38 mi sargento?

El sargento lo hace a un lado.

El que sigue-

Cuánto es 4 por 4…-

Mmmmmm este… como…. como… 4 por 4…creo que son 15 mi sargento.

Hace lo mismo el sargento.

El que sigue-

Cuánto es 5 por 5-

5 por 5 son… veamos, si 2 por 5 son… entonces 5 por 5 serían como… creo que son más de 10 mi sargento-

El sargento muy molesto lo hace a un lado.

– El que sigue-

– Cuanto es 7 por 3-

– 73 mi sargento- responde inmediatamente y muy seguro el soldado.

– Así me gusta, tarugo, pero muy seguro- Cuando alguien dice… es igual, es similar, es parecido se entiende que las diferencias entre lo que se está comparando pues es casi nada… digo.

Esta semana salió una noticia que en el mundo de la ciencia y tecnología dejó a muchos con la boca abierta.

Siempre he dicho que este tipo de noticias me gusta leerlas porque hay que ver cada tarugada que sacan estos científicos inteligentes.

Resulta que han encontrado más planetas similares al nuestro.

Nomás para que se den una idea; viajando a la velocidad de la luz tardaríamos… mejor dicho, tardarían 40 años en llegar… dije viajando a la velocidad de la luz. No podemos ir a Marte que está a 6 meses en un viaje normal, ahora viajando a la velocidad de la luz…

Son 7 planetas, así como lo está leyendo 7 planetas que son “similares” a la Tierra. Los 7 giran alrededor de un sol que es mil veces menos que el nuestro… ya con eso me doy una idea de que ese descubrimiento de nada va a servir al hombre.

La temperatura promedio es de 0-100 grados C. creo que imposible vivir.

Lo que mas abunda en esos planetas es hidrógeno y helio… ¿y el oxigeno?

Entonces ¿en qué quedamos? ¿Parecidos, similar o Igual?

Si los tuviera enfrente a estos científicos les diría… “No manchen”, que no nos hagan perder el tiempo con sus descubrimientos. No podemos salir del Sistema Solar y ya andamos viendo planetas a 40 años luz… más o menos como 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 000 000 000 000 000 de kilómetros. Creo que me faltaron otros 100 ceros, si no es que más. Y es que, sí solo en un minuto se recorren 18 000 000 kilómetros… en un minuto. Ahora ¿en una hora?… 1, 080, 000, 000 kilómetros. Es para volverse loco ¿no? mejor aquí le paramos a nuestro viaje a las estrellas.

——————————————————————————————

Compadre, no se vaya a enojar por lo que le voy a decir-

Como cree que me voy a enojar con usted comadrita-

Pues entonces agárrese compadre… porque su esposa, o “seasque” mi comadre, lo engaña con mi esposo… “oseasque” su compadre-

No diga eso comadrita-

Pos así como lo ve compadrito-

¿Y que sugiere que hagamos comadrita?

¿Pos cómo ve si nos vengamos compadre?

¿Y cómo comadrita?

Pues cómo ve si usted y yo… ya sabe compadre…

Ahhhh, entiendo comadrita, pos si no tiene inconveniente pues vamos a “vengarnos”-

Y que le ponen “Jorgito” al niño. Acabado el acto la comadrita le pregunta…

Qué compadrito… ¿nos volvemos a vengar?

Seguro que si comadrita, tengo mucho coraje-

Y así lo hicieron… hasta la cuarta vez le pregunta la comadre. Compadrito… ¿nos vengamos otra vez? ¿Sabe que comadrita? Creo que ya se me acabo el coraje. La noticia del fin de semana en México no fue tanto el quinto informe de “gobierno” de Obrador, tampoco lo fue la entraga del Frente Amolio por México a Xochitl Gálvez. La noticia que dejó a mas de uno con la boca abierta… a propios y extraños fue la fiesta de 17 años de la hijastra de Juan Ramon Obrador, el hijo del dictador AMLO.

Digo que dejó con la boca abierta a mas de uno no fue tanto el derroche de dinero para la celebración del cumpleaños. Es normal que en una celebración se gasta hasta lo que no se tiene con tal de ver feliz a la persona festejada.

Pongo por ejemplo el cumpleaños de la hija del boxeador Canelo… aquí no hay nada de raro, porque Canelo tiene sus millones de dólares. Pero… Juan Ramon no tiene esos millones que se gastaron en el festejo (16 millones de pesos). ¿No que la austeridad es la característica de la 4T? Ahora lo mas raro fue el lugar… en Culiacán, Sinaloa. Habiendo tantos lugares en la Cd. de México… porqué en Culiacán. Se los dejo de tarea mis lectores. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com