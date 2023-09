ESTAN LOCOS O QUE

Cuando estábamos en la primaria siempre nos dijeron que la escuela era nuestro segundo hogar. Ahí aprendimos lo que teníamos que aprender para nuestra superación personal. Nos tocaron buenos, no tan buenos y malos maestros… pero siempre la enseñanza era la misma. Ahora el gobierno de Obrador ha hecho una maniobra qué pensándola bien, está bien… para sus propósitos, pero no para los nuestros que no creemos en la Cuarta Transformación (4T). No había querido tocar el tema, pero ya investigando bien pues creo que debo de hacerlo. No para mí, sino para los nuevos padres que no les gusta batallar y les importa un comino lo que les enseñan en la escuela. Digo que no para mi porque ya les dije a mis hijos lo que deben de saber, y ya es asunto de ellos si lo toman o lo dejan.

Alguien dijo que: “Quien capte la mente de los niños, es dueño de su futuro” ¿a qué viene este comentario? es lo que ha hecho Obrador con los libros de texto de primaria. ¿Es en serio lo que se ha armado en México por los libros de texto? Pues es más peligroso de lo que parece. La primaria es la base del futuro del país. Ya que se trata de la educación general. Obrador lo ha llamado “Nueva Escuela Mexicana”. Mucho se ha dicho que presentan problemas: técnicos, conceptuales y los problemas de ideología… estos son los mas peligrosos. Esto es siguiendo lo que muchos le llamamos adoctrinamiento de la 4T… comunismo.

Problemas técnicos: estos son los llamados errores que se arreglan con una fe de erratas. Que no es otra cosa más que: aclarar que se nos fue un acento, una letra, una coma o un punto por decir algo. Con una aclaración se arregla y ya. El ejemplo que están dando los expertos es la fecha de nacimiento del Lic. Benito Juárez… lo pusieron el 18 de marzo cuando es el 21 de marzo… con una fe de erratas se arregla.

Problemas conceptuales: estos problemas son mas peligrosos porque tocan la raíz de la enseñanza. Además de que muestran el camino que va a tomar le educación en general. El ejemplo que dan los que saben es que se enseña que se puede decir “dijistes” en vez de decir dijiste.

Otro de los problemas conceptuales es que no se enseña las suficientes matemáticas… la redujeron a 20 páginas en todo el año. Que poca medre en serio. Me pregunto a mí mismo si aquí Obrador no quiere copiar a Dinamarca, ya que en el sistema de salud ya “valió comino”, como dijo que se iba a tener un sistema de salud como el de ese país.

Lo que sigue es lo mas peligroso que se pueda enseñar a los niños en primaria: los problemas ideológicos. De estos problemas ideológicos se tienen dos tipos: La ideología socialista y la ideología de género. Estas dos ideologías van tomadas de la mano. Aquí es en donde quiero hacer una pregunta: ¿Se tenía que traer gente de Venezuela para que se realizaran estos libros? Acaso en Mexico no hay suficiente personas con capacidad para hacer este trabajo? Claro que si lo hay, pero se necesita gente de Venezuela para saber adoctrinar a los niños. Como sí a Venezuela le estuviera yendo bien con el socialismo que tienen. En estos libros se recomienda que los niños lean libros de Karl Marx… uno de los padres del comunismo. Conocemos el comunismo no por haberlo vivido, sino porque hemos como países hermanos han caído en las garras de esos izquierdistas y han destrozado esos países… Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina… por nombrar algunos. Pero lo mas peligroso es la ideología de género. Es aberrante lo que está en esos libros. Nada mas para que nos demos una idea, en una pagina esta una figura en donde dos niñas se están besando.

A poco no se le hace de poca madre decir que: “el sexo y la biología no determinan el género”. Según ellos lo determina la autopercepción.

Un ejemplo: cuando nace un bebé sabemos si es niño o niña por sus genitales ¿no? Así de sencillo. Pues ahora ellos dicen que NO. “La forma de ser mujer u hombre, no está determinada solo por el sexo.

Otro ejemplo: ya la familia no esta formada por un papá, una mamá y los hijos. ahora puede ser dos papás o dos mamás… que poca madre, me cai que si. Otra de las cosas que mencionan estos libros es que: los niños y niñas deben de ejercer su placer sexual desde edades tempranas… y todavía peor, que en la escuela les deben de enseñar cómo. ¿esto quiere usted para sus niños? ¿A esto le llaman educación sexual? ¿sí que estamos… fregados.

¿Qué carajos piensa Obrador y su 4T? ¿prefieren enseñar ideología en vez de ciencia? Esto me hace pensar que muchos de nosotros no pensamos, no analizamos, no usamos el sentido común para hacer o decir lo que se debe de decir. Tengo amigos de años que están de acuerdo con lo que Obrador esta haciendo… y son de mi edad, (poquito peor). ¿Será que ya estamos chocheando? Pero lo que mas me duele es que, muchos de ellos fueron maestros. Y nos creemos conservadores, creemos que fuimos los últimos en ser criados a la antigüita. ¡Qué va! Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com