SI CREEN QUE VAN BIEN… SIGANLE.

Hasta donde se puede llegar con el “me percibo” una mujer, un hombre, una niña un niño, un animal… lo que se le venga en gana? ¿Que acaso no se puede poner un alto a este mugrero? Le podemos llamar también cochinada… ok, yo le llamaría estupidez. Para empezar; si usted cree que hay mas de dos sexos en esta vida favor de brincarse o dejar de leer esta columna. No vaya a ser que le dé “el patatús” por mi culpa y se le vaya a subir la presión sanguínea o la azúcar y me vaya a echar la culpa de lo que le pase. Así que para evitar llamar al 911 hágase un favor y viva tranquilo, que aquí no pasa nada… ¿estamos? Bien, la ciencia esta super avanzada que nos podemos quedar con la boca abierta por un buen tiempo… si es que podemos entender lo que está pasando. Se han desenterrado cuerpos y la ciencia puede decir con seguridad si es hombre o mujer los restos del cuerpo desenterrados. El ADN no miente y desde el momento de la concepción al unirse el ovulo con el espermatozoide ya esta definido el sexo del recién engendrado. Los cromosomas del recién engendrado ya vienen definidos por el hombre y no hay pierde; o es hombre o es mujer. No hay término medio, así de sencillo. Eso de que se nace homosexual es una vil mentira… se hacen. Quiero aclarar que no estoy metiendo a Dios en este asunto porque entonces acabaría mas rápido, porque Dios en un principio hembra y varón los creó. Pero, para no meternos con la religión nos vamos “a capela” ¿estamos? Por mucho que han querido defender la homosexualidad la ciencia no ha encontrado el cromosoma de la homosexualidad o del transgénero o de lo que usted guste buscar. No lo hay. Han encontrado el del varón y de la hembra… NADA MAS. así que todo lo que usted quiera creer de las variantes del sexo no lo va a encontrar científicamente…NO, NO y NO. Para ser más claros, la Asociación Americana de Psicología dice que la orientación sexual es una atracción… no lo digo yo, lo dice esa Asociación, que quede claro. Para ponerle mas caldo a la sopa se decía que la homosexualidad era una condición del ser humano. Yo no decidí ser hombre, al momento de la unión del ovulo y el espermatozoide en ese mismo momento se definió lo que yo iba a ser… hombre. Para explicarlo mucho mejor… antes de nacer yo ya era hombre, no me definí cuando nací. Se decidió mucho antes de nacer… porque sencillamente no hay otro termino mas que hombre y mujer. Lo demás es puro invento de mentes depravadas. Es más, uno no elige el color de la piel, de ojos, tipo de pelo, estatura… NO NO NO y NO. ¿Sabe lo que es maravilloso? Es que, al momento de la concepción se forma el ADN… el mapa genético único de la persona. Muy independiente de la mamá y del papá. Este mapa genético será para toda la vida del nuevo ser procreado. Y aun después de miles de años de haber muerto seguirá siendo único. Estará definido si fue hombre o mujer, así de sencillo. Recuerdo que cuando lleve la materia de anatomía veterinaria… al ver un hueso deberíamos de saber si era de macho o hembra. No son lo mismo. Si esto es en veterinaria… cuanto más con los humanos.

Por ejemplo, no es lo mismo el cerebro de la mujer que del hombre. Los huesos no son los mismos en el hombre como en la mujer. Podría dar mas ejemplos, por ejemplo, cuando nace una criatura sabemos si es hembra o varón por sus genitales ¿no? Entonces ¿para que fregados le buscamos más?

Muchos piensan que si un hombre se opera y se pone los genitales femeninos… ya es mujer. Se necesita ser demasiado tonto para creer semejante estupidez. El ADN de ese hombre dirá siempre que es un hombre, no importa cuantas operaciones se haga. El ADN es inmutable… no cambia.

Así que, dejemos esto bien claro; la orientación sexual es un gusto o una atracción nada más. Quiero poner énfasis en este aspecto. El sexo no es algo que yo pueda elegir… ya está. Puede ser que algunas personas no les GUSTE… y decidan otro sexo… pero es el gusto. Es como si yo dijera que nací siendo francés, cuando soy mexicano. No importa que hable perfectamente el idioma francés… ¿qué diría usted? Que estoy loco, porque eso es un gusto. Es mi preferencia, es mi GUSTO. ¿A que viene todo este rollo? A que salió una noticia en donde un hombre se percibe como mujer… y por seguirle la corriente al cometer un delito. como él se percibe mujer lo meten a la cárcel de mujeres. Esto sucedió en el estado de Nueva Jersey.

Demi Minor, que así se llama esta persona, tuvo relaciones con dos presas que ahora están embarazada. ¿Puede usted explicar esto? El se percibe mujer y embaraza a dos mujeres… que le crea su madre. Ahora después de lo acontecido lo cambian de cárcel de hombres. Sencillamente, ¿por qué no le hicieron la prueba de ADN? Basta una gota de sangre o con un cabello para saber si es hombre o es mujer, dependiendo de lo que sea se le remite a la cárcel correspondiente. Fácil ¿no? Pero como ahora es la novedad no se quiere ofender a nadie por su preferencia sexual… que poca madre.

Decía mi padre… “si creen que van bien, síganle”.

