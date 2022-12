Se fractura alianza de UE con EEUU

Los europillos acusan a Estados Unidos de estar haciendo una fortuna a costa de ellos debido a los altos costos de combustibles como es el gas y el petróleo pues resulta que los precios a que se los vende ahora son cuatro veces más caros que antes de la guerra de Ucrania, agregando que esos costos actuales no son nada amistosos de su socio del norte. Además, los europeones se quejan que están pagando un precio muy caro por apoyar a los Estados Unidos en las sanciones contra Rusia y el resultado es que se tiene cada vez mas inflación tanto en los combustibles como en los alimentos, agregando que el único beneficiado por la guerra son los Estados Unidos no solo por la venta de combustibles sino por la venta de armas tanto a los europillos como a Ucrania. Todo lo anterior lo planteo el presidente de Francia Macron en su visita a Washington con Biden.Pues además de la carestía que sufren los europeones, ahora Biden anuncio una ley de reducción de la inflación la cual les perjudicara debido a que contempla el apoyo en Estados Unidos con un subsidio de 7500 dólares por cada vehículo eléctrico a los fabricantes y los europeones dicen que es una medida descriminatoria para la industria europea; además de que ahora Biden ha invitado a las empresas europeas a establecerse en los Estados Unidos ofreciendo incentivos para su establecimiento, y esto estaría acabando con la industria europea.

En otro punto, Ucrania está suplicando a la OTAN que la acepte dentro de ese organismo ya que el Presidente Zelensky le urge que Ucrania tenga mayor apoyo por parte de la OTAN ya que ya no siente lo duro sino lo tupido por parte de Rusia con sus misiles que cada día están acabando con la infraestructura estratégica tanto en las plantas eléctricas plantas de agua y lo más importante las vías ferroviarias y sus locomotoras por las cuales se abastece a las poblaciones de productos alimenticios además de que ahora no se puede transportar la ayuda militar proporcionada tanto por Estados Unidos como sus socios europeos, aumentando sus problemas también con la escases del combustible (diésel) para alimentar las locomotoras, la respuesta de la propuesta de Zelensky, la OTAN le responde que aún no es el tiempo para ser admitida.

Ante este panorama de guerra , ahora Ucrania sufrirá por la baja de apoyo logístico y monetario tanto por parte de los Estados Unidos por la exigencia del congreso que ahora es mayoría republicana de disminuir el apoyo económico para la guerra que enfrenta contra Rusia, además también la OTAN y Europa están en la misma posición de disminuir los envíos tanto económicos como armamento de guerra, al grado de que varios países europeos ya no están de acuerdo con la líder del Parlamento Europeo Ursula Von Denleyer por seguir apoyando a Ucrania y rechazar el combustible ruso .

