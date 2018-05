Se deslinda el Partido Verde de mansiones del ‘Niño Verde’

Asegura, que ni él ni su padre tienen acceso al dinero del partido Ciudad de México.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tomó distancia de su ex líder Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde”, y de su padre, Jorge González Torres, fundador de la organización. En respuesta al reportaje publicado por Grupo Reforma, sobre la construcción de cuatro mansiones en el exclusivo sector de The Dominion, en San Antonio, Texas, con valor de unos 2.5 millones de dólares cada una, el Comité Ejecutivo Nacional del Verde aseguró que las propiedades son de la familia y que el “Niño” y su papá no tienen acceso a los recursos del partido. Las residencias, se publicó, se edifican en terrenos contiguos comprados con empresas a nombre de la madre de González Martínez, sus hermanas y una prestanombres. “Jorge Emilio González y su padre, Sr. Jorge González, no tienen acceso ni injerencia en el destino de los recursos del Partido Verde”, aseguró el CEN en una carta enviada por correo electrónico a Grupo Reforma. El texto no fue difundido en la página de internet de la organización ni en sus cuentas de redes sociales. González Martínez, de 46 años de edad, es actualmente candidato plurinominal a Diputado federal por la coalición Todos por México que integran el PRI, el Panal y el PVEM, cuyo abanderado a la Presidencia es José Antonio Meade. Ésta sería su sexta plurinominal en 24 años, tiempo en el que ha sido, además de dirigente del partido, asambleísta de lo que ahora es la Ciudad de México, dos veces Diputado federal y dos veces Senador, cargos a los que llegó sin necesidad de hacer campaña. Hasta ahora, el “Niño Verde” no ha presentado su declaración 3de3 y ha mantenido oculta la información sobre sus bienes. “Los inmuebles mencionados en la nota”, subraya la carta del partido, “no pertenecen a ningún miembro de este instituto político. “Si bien pertenecen a familiares y amigos, no fueron comprados con recursos provenientes de este instituto político”. Aunque se les buscó, ni González Martínez ni sus familiares respondieron a la investigación periodística. La revelación de la compra de las propiedades provocó reacciones de opositores y el silencio del candidato presidencial de la coalición Todos por México, que integra el Verde. Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia, consideró que no es creíble que el “Niño Verde” haya amasado una fortuna inmobiliaria sólo con lo que ha cobrado en el sector público. “A ver, señores, yo sé perfectamente qué alcanza y no alcanza para eso”, dijo. “Es increíble que alguien que sólo se ha dedicado al sector público y al servicio público tenga para mansiones. Es un absurdo. Es el dinero sometiendo a la política”. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, abogó por una investigación del origen de los recursos de González Martínez.