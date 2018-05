Autorizan en Nuevo León 194 apodos en boletas electorales

Un total de 194 solicitudes para el uso de apodos en las boletas electorales 2018, avaló el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) a candidatas y candidatos a los diferentes puestos de elección popular que pidieron incluir un seudónimo junto a su nombre. Durante la sesión extraordinaria del martes la CEE acreditó 81 apodos de aspirantes a diputaciones y 113 sobrenombres de contendientes a ayuntamientos, que cumplen con requisitos de ley, como no confundir al electorado, no constituir propaganda, y no emplear frases vulgares o peyorativas ni de índole religiosa. Entre los alias de candidatas y candidatos a diputados, están los de “Meño”, “Anyelika Prieta Linda”, “El Bombón”, “El Cuate”, “La Doctora”, “Yayo”, “Lobo”, “Yes”, “El Vecino de Soli”, “Lic de la Zona Norte”, “Lala”, “El Teacher”, y “Profesor”. Respecto a los apodos de aspirantes a alcaldesas y alcaldes, están:“Paty Tamales”, “Chichi”, “La Comadre”, “Lelo”, “El George de Palmas”, “PP Jochos”, “La Ir 11”, “Paty”, “El Inge”, “El León de García”, “Cebolla”, “El Bigotón”, “El Dragón”, “Cisco”, “CR 18”, y “Mundo el Veterinario”. De esta forma, se aprobaron 27 sobrenombres al Partido Acción Nacional (PAN); nueve al Revolucionario Institucional (PRI); 12 al de la Revolución Democrática (PRD); uno al del Trabajo (PT). Asimismo, como 17 al Verde Ecologista de México (PVEM); 15 a Movimiento Ciudadano; 24 a Nueva Alianza; 11 a RED; una a la Coalición Ciudadanos por México; 24 a la Coalición Juntos Haremos Historia; y 53 a candidaturas Independientes. Asimismo, el órgano electoral negó la inclusión de los seudónimos “León Lara Ciudadano Empoderado”, “Mi Gallo”, “Únete Pueblo” y “Rolando Independiente”, solicitados por José León Lara Ayala, Daniel Torres Cantú, Rocío Maybe Montalvo Adame y Rolando Fuentes Gutiérrez, respectivamente. En estos casos los exhortó a presentar otro, durante el término de 72 horas, a partir de que se les notifique, al respecto. También, la CEE rechazó las solicitudes de apodos de Daniela Quintanilla Becerra y Dina Elizabeth Guajardo Flores, postuladas por el PRD, por presentarlas de manera extemporánea. Cabe mencionar que, en las elecciones de 2015, cuando por primera vez se permitió incluir apodos en las boletas, el organismo acreditó 100 alias, las cuales ahora ascienden a 194. En la misma Sesión, el Consejo General de la CEE avaló los emblemas presentados por las y los candidatos independientes para incluirlos en las boletas. Y en cumplimiento a la legislación electoral, aprobó que se utilice en la boleta un recuadro para cada candidatura independiente o fórmula de diputaciones, después de los recuadros de partidos y coaliciones; del mismo tamaño que los de éstos. En caso de ser varias candidaturas o fórmulas para la misma alcaldía o diputación, éstas aparecerán en el orden en que se haya solicitado el registro correspondiente.