Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, nuevo director técnico de Bravos de Juárez

Los Bravos de Juárez anunciaron la contratación de Ricardo ‘Tuca‘ Ferretti como su nuevo director técnico. Por medio de redes sociales, el equipo chihuahuense confirmó la llegada del entrenador de origen brasileño, tras su salida de Tigres UANL. ‘Tuca’ Ferretti confirmó su salida de Tigres a finales de abril, durante una conferencia de prensa. De esto no hay tema más que esto, terminando la temporada es definitivo (que ya no sigue en Tigres), punto, y no vuelvo a hacer comentarios del tema”, agregó. Sobre si se sentía traicionado por la directiva felina tras no renovarle el contrato, Tuca Ferretti volvió a hacer hincapié en que no hablaría sobre su salida de la institución, aunque recalcó que sería bonito irse con un título de liga más en las vitrinas del club. “Pues es un bonito sueño (salir campeón), ojalá que se vuelva realidad”, agregó. “Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue. El sábado nada más y después si nos toca otro partido también, así, metas y objetivos hasta que yo termine el compromiso. Lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más”, argumentó. Ferretti llegó a Tigres para el Apertura 2010, cuando el equipo se encontraba sufriendo en el tema del porcentaje, y lo llevó a su mejor época en lo que se refiere a títulos. Con los felinos, Ferretti conquistó los títulos de liga en el Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019. También conquistó una corona en la Liga de Campeones de la Concacaf, tres Campeón de Campeones y una Copa MX. Además, Tigres obtuvo la mejor actuación de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes de la FIFA realizado en febrero pasado, donde cayeron en la final ante el Bayern Munich.