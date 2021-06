Rescatan cuerpo del luchador Pasión Kristal en Acapulco

El cuerpo del luchador exótico Pasión Kristal fue localizado flotando este jueves en aguas de la bahía de Acapulco. Autoridades locales encontraron los restos del luchador, mismos que fueron sacados del agua por equipos de emergencia. Pasión Kristal se había reportado como desaparecido después de ser arrastrado por una ola en Acapulco el pasado martes. En una conferencia de prensa ofrecida por el Hijo de Black Silver, Diva Salvaje y Jessy Ventura, los dos últimos parte del equipo del luchador, se aclaró que la búsqueda continuaba hasta este miércoles y que hasta que no localizaran el cuerpo, no podrían considerar que había muerto. Detallaron que el accidente ocurrió cuando Diva Salvaje, Jessy Ventura y Pasión Kristal caminaban por la orilla del mar y este último fue arrastrado por una ola. Posteriormente, se sentó a la orilla de la playa y nuevamente una ola, pero ahora más grande, lo arrastró. Jessy Ventura, quien también fue arrastrado por el mar, logró salir y Diva sujetó a Pasión pero una ola los aventó por lo que Pasión no salió. Inmediatamente de los hechos, pidieron apoyo a las autoridades locales quienes comenzaron la búsqueda sin que se localizara al exótico. El luchador murió luego de sufrir este accidente previo a una presentación estelar en Acapulco que se llevaría a cabo el miércoles.