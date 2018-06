Redes sociales no miden el calibre de un artista dijo Christian Nodal

Los Ángeles.- (Notimex) Las redes sociales no miden el calibre de un a r t i s t a afirmó el cantautor Christian Nodal quien indicó que el hecho de tener millones de seguidores o “likes” eso no es garantía para tener estadios llenos. Nodal coincidió con Pepe Aguilar, quien hace unos días publicó en sus redes sociales el contraste de algunos artistas, sin dar nombres, que tienen millones de seguidores y solo se presentan en bares o centros nocturnos y algunos que sin redes o sin tener millones de likes llenan estadios. “Coincido con Pepe en esa crítica porque el hecho de tener millones en las redes sociales no miden el calibre de una persona si tienen un millón de seguidores no quiere decir que me abren la puerta de la casa o que miles están afuera de mi casa”, declaró a Notimex. “Hay que saber llevar las dos cosas. Redes sociales y conciertos. En mi carrera me ha ido muy bien por ejemplo en México en donde hemos tenidos eventos superllenos”, señaló el cantautor, quien recién recibió de su disquera 33 discos platinos por sus altas ventas en Estados Unidos de su álbum “Me dejé llevar”. Su primer éxito “Adiós Amor” que lo llevó a la fama, fue certificado disco multiplatino con más de un millón 200 mil reproducciones digitalmente vendidas posicionándolo como una de las estrellas millennials más predominantes del género Regional Mexicano. De forma paradójica Nodal, quien hace unos años no contaba con disquera ni trayectoria artística insertó su tema “Adios amor:” en redes sociales y fue ahí en donde se dio a conocer como un joven y creativo compositor sonorense con éxitos como “Me dejé llevar”, “Te fallé”, “Yo no sé mañana”, “Eres” y “Probablemente”. Nodal señaló de forma indiscutible que las redes sociales han sido claves para su carrera “y por eso las sigo utilizando para compartir cosas con los fans, pero como digo, esos millones que uno pudiera tener no se deben considerar como garantía de llenos de estadios”. Por otro lado, consideró como una bendición el poder componer sus propios temas y el cantarlos. Es una doble posibilidad como artista lo que permite interpretar en el escenario lo que uno mismo quiere llevar y mostra a sus seguidores y eso motiva a seguir componiendo”, concluyó.