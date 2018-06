México en Grupo F, Mundial Rusia 2018

México conoce a s u s rivales para el Mundial Rusia 2018, sinodales complicados en un grupo que muchos califican como el de “la muerte”. Es el principal candidato a llamarse el “Grupo de la Muerte”. El pelotón F de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 presenta a algunos de los equipos más competitivos del magno evento. La Selección Mexicana tendrá una de las pruebas más difíciles en su historia de las Copas del Mundo al encarar un sector en el que se encuentran Suecia, Corea del Sur y la Campeona vigente Alemania, nada más y nada menos. Alemania: La Tetracampeona del Mundo, la Selección que levantó el trofeo más anhelado del mundo del futbol, Tricampeón de Europa y además vigente Campeona de la Copa Confederaciones. Con estas cartas de presentación, poco más se puede agregar de la “Mannschaft”, una de las escuadras más temidas en el orbe y también de las más competitivas: solamente faltó a la edición de Brasil 1950, además de que su nivel le permite casi siempre estar al menos entre los ocho mejores de cada justa (se ubica entre ese rango desde Suiza 1954). Joachim Löw los comanda desde 2006. México: El Tricolor vive una época de bonanza desde el punto de vista de los resultados. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio han superado obstáculos que antes parecían más que complicados como derrotar a Estados Unidos en Columbus o a Honduras en San Pedro Sula. En la práctica, los mexicanos llegan después de liderar el Hexagonal de CONCACAF y de ser de los primeros equipos en lograr su boleto a Rusia 2018. La disposición con la que el estratega colombiano trata al plantel tricolor es la gran duda de los aficionados para encarar el Mundial. Suecia: Los escandinavos llegan a Rusia 2018 como portadores de buena parte del odio de aficionados al futbol en todo el orbe: villanos perfectos. Los dirigidos por Janne Andersson jugarán el Mundial después de competirle a Francia y dejar en el camino en la Eliminatoria de UEFA a selecciones de la talla de Holanda (en grupos) e Italia (Repechaje). Sin el legendario delantero Zlatan Ibrahimovic, los suecos supieron arreglárselas para llegar a esta instancia, aunque el aporte de “Ibra”, si vuelve al conjunto nacional, será un factor a tomar en cuenta para las aspiraciones de este conjunto. Corea del Sur: La escuadra asiática vive un proceso nuevo, con Shin Tae Young como director técnico. Corea del Sur tiene un logro especial para Rusia 2018: jugará su noveno Mundial consecutivo, no falta desde España 1982, algo que selecciones más poderosas como Holanda (o ahora Italia), Uruguay o Francia no han podido lograr. Aunque su proceso de clasificación fue poco más que accidentado: alcanzó a arañar su boleto a Rusia en las últimas jornadas, apenas por arriba de conjuntos como Siria y Uzbekistán. Domingo 17 de junio • Alemania vs México Estadio Luzhniki, Moscú 10:00 hrs. Lunes 18 de junio • Suecia vs Corea del Sur Estadio Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod 7:00 hrs. Sábado 23 de junio • Corea del Sur vs México Arena Rostov, Rostov del Don 10:00 hrs. • Alemania vs Suecia Estadio Fisht, Sochi 13:00 hrs. Miércoles 27 de junio • México vs Suecia Arena Ekaterimburgo, Ekaterimburgo 9:00 hrs. • Corea del Sur vs Alemania Arena Kazán, Kazán 9:00 hrs.