¿Qué tienen en común Meghan Markle y la reina Letizia?

Andrew Morton, biógrafo de Lady Di, hace un comparativo entre ambas El escritor Andrew Morton, f a m o s o p o r r e v e l a r la crisis matrimonial de los príncipes de Gales, presentó el jueves pasado en Londres su libro “Meghan: A Hollywood Princess”, en el que cuenta la historia de quien el próximo 19 de mayo se convertirá en la esposa del príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II y quinto en la línea sucesoria al trono británico. Morton describe a Markle como una persona segura, que no le tiene miedo a la cámara, determinada y con un historial de compromiso con los derechos de la mujer. También asegura que será un “activo” para la monarquía británica, a la que aportará “energía” y otra “perspectiva” de las cosas, y cuyo perfil se asemeja al de la reina Letizia. Para el autor del libro “Diana: Her True Story”, la persona más parecida a Meghan es la reina Letizia de España, ya que ambas son divorciadas y tenían una carrera antes de formar parte de la realeza. Además, Morton cree que el hecho de que Markle sea hija de madre afroamericana y padre de raza blanca será beneficioso de alguna manera porque “enviará un mensaje” claro de que la monarquía británica es ahora una institución multirracial, reflejo de un Reino Unido que ha cambiado y muy distinto al de hace sesenta años. Su llegada a la familia real, opinó, se produce al final de la monarquía de Isabel II, muy distinta hoy de cuando esta llegó al trono en 1952 tras la muerte de Jorge VI. “Harry y Meghan tienen una labor que desempeñar” en esta monarquía moderna, para la que ser divorciado ya no es un tabú, como lo fue en su día con Wallis Simpson, la estadounidense que se casó con el rey Eduardo VIII, cuya abdicación en 1936 provocó la peor crisis de la historia de la realeza británica. También hizo una comparación entre Meghan y Diana de Gales al calificar a la primera como una “activista” y a la segunda como una mujer “atenta”, pero cuyas vidas son como “dos puertas corredizas”, pues una murió con 36 años y la otra entra en la Corona a esa edad. Harry, obsesionado con Meghan También en “Meghan: A Hollywood Princess”, Morton asegura que Harry “está obsesionado con Meghan de la misma forma que Eduardo VIII estaba obsesionado con Wallis Simpson”. El príncipe se ha mostrado siempre muy protector con su prometida porque “formar parte de la Familia Real es un trabajo duro y sabía que ella se podría haber asustado”. Para su novela, Morton entrevistó a familiares de Meghan, amigos e incluso profesores, y asegura que la mayoría ha hablado de ella de forma positiva. Y entre la minoría que no tiene buen recuerdo de Markle está su primer marido, Trevor Engelson, quien todavía está enojado por la forma que la actriz eligió para romper su matrimonio, publica el diario El País.