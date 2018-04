Ha*Ash concluye primera parte de su exitosa #Gira100AñosContigo

Ha*Ash conocidas por sus fans como las Reinas del sold out, continúan sumando logros a su carrera y rompiendo récords de asistencia. La primeras fechas por Estados Unidos de su tan nombrada #Gira100AñosContigo concluyeron este fin de semana en Tucson, tras visitar 8 cuidades en California y Arizona. Mas de 12,000 fans fueron testigos de este increíble show lleno de sus grandes voces interpretando sus éxitos, pantallas led y logrando un total de tres shows sold outs (el legendario The Fillmore en San Francisco, Ace of Spades en Sacramento y The Rialto Theatre, en Tucson Arizona) Ha*Ash continuará su gira por Estados Unidos durante el mes de Mayo. • 3 de Mayo – Dallas, TX @ Majestic Theatre • 4 de Mayo – McAllen, TX @ State Farm Arena • 5 de Mayo – Laredo, TX @ Laredo Energy Arena • 10 de Mayo – El Paso, TX @ Plaza Theatre • 11 de Mayo – Houston, TX @ Revention Music Center • 12 de Mayo – San Antonio, TX @ Aztec Theater Recientemente Hanna & Ashley recibieron la certificación de Disco de Platino digital por el sencillo “100 años”, además de que el video del single “No pasa nada” lleva ya más de 12 millones de views. El 23 de mayo las cantantes se presentarán por tercera ocasión, como parte de esta nueva gira, en el Auditorio Nacional de la Cd. de México, donde ya cuenta con dos sold outs el 14 y 15 de Marzo.