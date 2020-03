QUE GANAS DE FASTIDIAR

Se abre la puerta de la cantina (así como en el Medio Oeste), y entra un hombre mal encarado y pregunta…

Quien tiene los “estos” mas grandes que yo- se oye un silencio ensordecedor.

El hombre se le queda viendo a todos los presentes y sigue caminando hacia la barra… sin dejar de mirar a los hombres ahí presentes.

He preguntado quien tiene los “estos” mas grandes que yo- nadie contesta.

El hombre sigue su camino a la barra, pide un tequila doble. Hay un silencio en la cantina. Todos con la mirada en el piso.

Estoy preguntando que quien tiene los “estos” mas grandes que yo. ¿Qué acaso no han escuchado lo que he preguntado?-

Ahora le pide al cantinero no tequila doble, le pide la botella.

Le da unos tragos y una vez más se dirige a los presentes.

¿Que no están oyendo que estoy preguntando que quien tiene los “estos” más grandes que yo?-

En un rincón de la cantina se escucha que arrastran una silla y se levanta un hombre descomunal.

Yo los tengo mas grandes que usted, ¿porque la pregunta?-

Mire amigo, es que regalaron unos calzones que me quedan muy grandes, ¿le gustaría probárselos? A lo mejor le quedan- le responde con una voz muy suave.

Se estaban tardando en hacerlo. Ya lo había dicho hace unos años atrás. Me gustaría decir cuando fue que lo dije, pero si no me acuerdo de lo que hice la semana pasada… ¿se imagina? Solo sé que lo dije.

Por fin, el estreno tanto esperado por unos… que no creo que por muchos: El Hombre Araña será bisexual. Así como lo esta leyendo. El Hombre Araña tendrá su novio… vaya noticia que han dado.

Será el primer super héroe que tenga novio… según Marvel Studios.

Lo que me preocupa es que esta película esta dirigida mas que nada a la comunidad LGBT.

Según Sony… van a reunir a los tres actores que han protagonizado al Hombre Araña y así se escogerá al “héroe” bisexual.

¿Sabe cuál es el propósito de este… (no se como llamarle)? es atraer al publico LGBT… ¿lo cree?

Apenas se está en planes y esperan que sea confirmado para así ser el primer superhéroe guy… no pues que poca madre. Nomas que no me vayan a salir con que la Mujer Maravilla es lesbiana porque eso si no se los voy a perdonar… ni madre. ¿La Señorita Cometa? Ni me la toquen.

El colmo… esperan que sea el Superhéroe favorito de todos los tiempos.

Ojalá Batman y Superman no entren en esta competencia… Batichica y Superchica, hagan lo que tengan que hacer para que Superman y Batman no los hagan guys… por favor.

La esposa sale del baño cubierta solo con una toalla. El marido queriendo alagarla le dice…

Amor, tienes un cuerpo “porno”-

La esposa no cree lo que esta escuchando decir su marido y le pregunta…

¿En serio tengo un cuerpo “porno”?-

Claro que si amor-

Y ¿te gusta que tenga un cuerpo “porno”?

Nop- le contesta el esposo.

Pero si acabas de decir que tengo un cuerpo “porno”-

Y es cierto-

La mujer se le acerca con una cara asesina que… Dios!!!!!!!!!!!!

Me vas a explicar lo que estas diciendo; que tengo un cuerpo “porno” pero que no te gusta, ¿qué es lo que quieres decir?-

No quedando de otra el hombre le dice…

Que tienes un cuerpo “por-no”… por-no dejar de cenar, por-no hacer ejercicio…- no quise saber el final. Lo único que sé es que no se ha sabido nada del marido… hasta la fecha. Unos dicen que ese día fue el ultimo que se le vio vivo. Y ni crean que lo voy a investigar.

Dicen que cuando el rio suena… es porque lleva piedras, perdón agua.

Ya se sabía desde hace años, pero no había salido así como así a la luz pública. Y ahora que ya esta en todos los medios, pues no hay más que ver la realidad del asunto.

Por mucho tiempo se habló que era un acosador sexual. Que no solo acosaba, sino que había obligado a unas mujeres tener relaciones sexuales con él. Así es, me refiero a Placido Domingo, que ahora de placido no tiene nada. Muchos no creíamos lo que se decía, pero… ya lo ha aceptado.

Aproximadamente son 27 mujeres quienes lo están acusando.

Todavía en diciembre del 2019 negó lo que ya todo el mundo comentaba. Pero ha reflexionado y ya ha aceptado que estuvo mal lo que hizo.

Si fuera una o dos que lo acusara pues… ¿pero 27? Guao.

Caras vemos… tenores no sabemos.

