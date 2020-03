COMO TE VEN TE TRATAN

No me lo van a creer, pero todas las mujeres estaban molestas, pero no con

el hombre, sino con la mujer.

Si la mujer quiere respeto, debe de empezar por ella misma. No puede

pedir respeto, si ella misma no lo hace.

Si una mujer se viste como una “mujer de la calle”, lo que menos debe de

esperar es que los hombres que la vean la respeten.

Voy a ver si me hago entender:

¿Porque decimos… anda vestida como una mujer de la calle? ¿Porque

anda vestida con un vestido decente? ¿Porque no deja nada descubierto de

su cuerpo? ¿Porque no deja al descubierto su ropa íntima? (Porque

precisamente por eso se le llama ropa íntima… íntimo) NOOOOOOO.

¿Tengo que decir cómo se viste una “mujer de la calle”? Claro que no.

Todo el mundo lo sabe.

Ahora veamos el otro punto de vista.

¿Que pasaría si una mujer de la calle se viste decentemente? ¿Alguien

sabría que es una mujer de la calle? A solo que la conozca, de otra manera

no se atrevería a decir que es de la “vida fácil”.

“El hábito no hace al monje, pero lo distingue”, ¿Cierto?

Recuerdo que, en mi tiempo de la escuela secundaria, no se permitía que

las chicas anduvieran con la falda arriba de la rodilla. A quien se le viera

las rodillas mandaban llamar a los padres.

Dirán ustedes que esos eran otros tiempos… ¿será?

La semana pasada salió en las noticias un director de una secundaria que

dijo que “las muchachitas tenían la culpa de que los muchachos las

grabaran bajo la falda”… porque usan faldas muy cortas.

Según palabras del director las muchachas provocan que las graben bajo la

falda. No quiero que vayan a pensar que estoy de acuerdo de que las

graben NOOOOOOOOO. Pero eso es cierto.

Solo contéstenme: cuando la muchachita se pone minifalda ¿con que

propósito lo hace? ¿No es para presumir lo que tiene?

Si una muchacha tiene mucho busto y se pone una blusa escotada… ¿con

que propósito se la pone?

Es una verdadera lastima que no sepamos usar el sentido común para

vestirnos. Lo hacemos con un propósito.