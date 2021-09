QUE DICE TU ADN

Antes de empezar quiero aclarar que lo que voy a escribir no es mío. Esta es la segunda vez (en 20 años) que lo que escribo no es de mi inspiración. Lo que sigue es una plática que tiene el Dr. José Antonio Lozano Diez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana e IPADE, sobre el libro que escribió Michel Desmurget que lleva como título… “la fábrica de cretinos digitales”. El video me lo mandó una persona que aprecio mucho. Me gustó tanto así que lo quiero compartir con ustedes porque creo que vale la pena el contenido. Como dije esta es la segunda vez que lo que escribo no es mío. Vale la pena esta platica que da el Dr. Lozano. A continuación, el contenido. Empieza diciendo el Dr. Que esta generación está presentando una caída en el IQ de 7% (Cociente Intelectual). Es la primera generación que va a ser menos inteligente que sus padres. Es un fenómeno global, porque se da en muchos países principalmente europeo.

Desde antes de la Segunda Guerra Mundial se estaba teniendo un crecimiento de 3%… gracias a la importancia que se le dio a la lectura.

Una persona normal tiene entre 100-110 puntos de IQ. Esta bajada en IQ acaba con la capacidad de reflexión. Una persona que acaba con la capacidad de pensamiento y reflexión… acaba con la capacidad de ser libre como ser humano. Y cuando se pierde la capacidad de ser libres, acaban con la capacidad de ser felices. Una persona que pierde IQ es mucho más vulnerable para estos momentos difíciles como lo que estamos pasando… de ahí la depresión y la ansiedad que tienen las personas. Ahora, ¿qué es lo que está ocasionando esta caída de IQ en esta generación que los está siendo ver muy tonta? Exacto, el uso de la tecnología, los videos juegos por ejemplo. La semana pasada en China se pasó un decreto en donde los niños no deben de pasar mas de tres horas en los videos juegos… por semana, incluyendo fines de semanas y días feriados (claro, esto se puede hacer en ese país porque se tiene controlado el Internet). La razón por la cual se da el decreto; es que las autoridades se han dado cuenta el efecto negativo en el aprendizaje y el crecimiento saludable.

Hace notar que, los lideres de Silicon Valley (área en donde se desarrolla la más alta tecnología de este país) tienen como regla prohibir a sus hijos el uso de celulares hasta la adolescencia. Es más, a las nanas que van a cuidar a sus hijos se les prohíbe el uso de celulares. Hace notar el Dr. que México es el número uno en el uso de video juego. Otro aspecto que hace notar el Dr, es el declive del lenguaje. El idioma de los países está siendo más empobrecidos. En vez de escribir la palabra “que” escriben “k” solo por dar un ejemplo. Lo otro es que en vez de escribir palabras usan emoticones. Entonces el efecto es que el lenguaje viene decayendo. Si esto es así, entonces deberíamos de considerar que las palabras tienen demasiado relación con el pensamiento. Ejemplo, si tengo una idea… ¿cómo la voy a expresar? Si yo no tengo una palabra… ¿qué pasa con mi pensamiento? En otras palabras, si no lo se decir… es que no tengo capacidad de pensar.

Aquí unos datos: Niños de 2 a 8 años se pasan mínimo tres horas en los video juegos. De 8 a 12 años de edad se pasan mínimo 5 horas en los juegos.

De 12 a 20 años de edad se pasan mínimo 7 horas en la pantalla.

Hay que considerar que estas cifras son de antes de la pandemia. Así que durante la pandemia estos datos se dispararon al máximo. ¿Qué nos espera en el futuro con estas personas que se pasan tantas horas frente a la pantalla? Se va a tener gente mas tonta, con menos capacidad de reflexión… y menos humanos. Menciona el doctor que si no se le enseña al niño a reflexionar o pensar… ya de edad no se va a lograr nada. ¿Qué aconseja el Dr. Lozano?

Dedicar tiempo a la convivencia familiar sin tener contacto con la tecnología. Tener lectura con lenguaje, obras de teatro, películas antiguas.

El cuidado del sueño. Los niños en la actualidad no duermen lo que deberían de dormir… por culpa de los video juegos. No dormir lo suficiente perjudica el desarrollo neuronal. Enseñar los valores con los que uno creció… y que han perdido estas nuevas generaciones. Lo podemos reducir en: los niños son más listos, pero menos pensantes. Tienen mucha capacidad para muchas cosas… pero no saben pensar. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com