Primeros promocionales de Al otro lado del muro con Marjorie de Sousa

Con la llegada del 2018, Telemundo se alista para el gran estreno de Al otro lado del muro, su nueva y ambiciosa producción estelar que encabezan Marjorie de Sousa y Litzy. Desde hace varios días la cadena promociona con llamativos videos que muestran las primeras imágenes de la superserie, esta historia original que promete dar mucho que hablar. La superserie, que también cuenta en su elenco con Gabriel Porras y Adriana Barraza, entre otros reconocidos actores, gira alrededor de dos mujeres, Eliza (Litzy) y Sofía (De Sousa), una de origen humilde y la otra una figura prominente, quienes por diferentes motivos deciden cruzar de México a Estados Unidos con el propósito de rehacer sus vidas. Para Marjorie la superserie que se graba desde hace varios meses entre Miami y México supone un gran reto para ella. “Es una serie, algo que no había tenido oportunidad de hacer. También es un personaje que pasa por muchos cambios. Es una protagonista arriesgada, no deja que abusen de ella, es astuta”, afirmaba emocionada tiempo atrás la actriz a People en Español. “Sofía, mi personaje, sale del país para salvar la vida de sus hijos. Le toca cruzar la frontera y del otro lado le espera otra gran sorpresa”, adelantaba la expareja de Julián Gil y madre del pequeño Matías. “Es una historia llena de verdad, de personajes reales. La gente se va a identificar mucho con la historia”, contaba por su parte Litzy, la otra heroína de la historia, semanas atrás también en entrevista para People en Español. “Mi personaje se llama Eliza Romero y es madre, una mujer llena de amor por su familia, tiene mucha fuerza, es trabajadora y de buen corazón. Va a dar todo por sus hijos a pesar de los contratiempos que la vida le ponga en el camino”, avanzaba la que fuera protagonista de la inolvidable telenovela Amarte así Frijolito. En esta historia que abordará el tema de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca de un futuro mejor la actriz venezolana no solo compartirá protagónico con Litzy, sino también con Gabriel Porras. El actor mexicano dará vida a otro de los protagonistas de la superserie. Su personaje será pareja de Marjorie. Emocionada ante el reto que se le avecina, la guapa venezolana habló acerca de este proyecto que promete marca un antes y un después en su carrera. ¿Qué tal los primeros días de grabación? Han sido increíbles, muy buena energía, mucha tranquilidad y cada quien enfocado en su personaje y en sacar lo mejor de este proyecto que esperemos sea del gusto de ustedes. ¿Cómo has sentido la química entre el elenco? Muy buena química entre todos. Con muchos ya había trabajado; muchos de ellos, como mis directores, fuimos equipo en proyectos importantes en mi país que recuerdo con mucho amor. Para mí conectarme con ellos nuevamente fue algo especial. También es un honor compartir escena con los nuevos actores y otros que para mí es un enorme gusto volver a ver. En este proyecto vuelves a trabajar con Litzy, ¿qué tal el reencuentro entre ustedes? Muy divertido. La verdad desde la novela Pecadora hicimos buen equipo, teníamos buena vibra juntas y ahora no es distinto. Es bonito poder trabajar con ella, la admiro y quiero mucho, como persona es alguien bien especial.