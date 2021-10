Partidos no deben ignorar a los pobres; crece su votación

Afirma revelador informe de Poor People’s Campaign

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- The Poor People’s Campaign (La Campaña de los Pobres), una organización de defensa de los derechos civiles y de la participación de los votantes, publicó un estudio que investiga el papel que jugaron los electores de bajos ingresos en las elecciones presidenciales de 2020, incluso en Texas, donde la campaña reveló que el margen de victoria del candidato republicano Donald Trump estuvo apenas por debajo del 6%.

Las conclusiones clave del estudio de la campaña, que trazó la participación de los votantes en las elecciones generales de 2020 y se centró en los estados de batalla en particular, incluyó una cifra asombrosa: un tercio completo del electorado son votantes pobres y de bajos ingresos con un salario familiar estimado en menos de 50.000 dólares, indicó la organización.

«Este informe es una prueba clara de que republicanos y demócratas, liberales, moderados, conservadores… ninguno de ellos puede permitirse el lujo de ignorar a las personas pobres y de escasos recursos», aseveró el reverendo doctor William J. Barber II, copresidente de la Campaña de los Pobres: un llamado nacional para el resurgimiento moral.

Barber y the Poor People’s Campaign participaron activamente en la política de Texas este verano, cuando los demócratas de la Cámara de Representantes de este estado rompieron el quórum y volaron a Washington, DC para presionar al Congreso para que aprobara una legislación federal sobre el derecho al voto.

Llevaron a cabo manifestaciones con los legisladores estatales en Washington , e incluso organizaron una marcha desde Georgetown hasta el edificio del capitolio estatal en Austin con el excongresista de El Paso Beto O’Rourke para protestar por lo que vieron como esfuerzos en la Legislatura de Texas para privar de sus derechos a los votantes, sobre todo a los pobres y afroamericanos.

«Un tercio del electorado es ahora pobre y de escasa riqueza, y ese es un bloque poderoso de votantes», manifestó Barber en una conferencia de prensa para discutir dicho informe. «Estamos trabajando en la Campaña de los Pobres para ser un movimiento que registre a la gente para votar… Estamos construyendo poder, así como cambiando la narrativa».

POBRES,

SI VOTAN

Específicamente, de los 168 millones de votantes que participaron en las elecciones generales de 2020, 58 millones, o el 35% del electorado, eran votantes de bajos ingresos, se lee en el informe. La campaña encontró que el 34.04% de los votantes de Texas eran de bajos ingresos, un porcentaje que se traduce en aproximadamente 8 millones de personas.

De estos votantes elegibles, reportó la mencionada organización, 4.1 millones eran blancos, 2.7 millones eran hispanos y 870,000 eran afroamericanos. Los votantes blancos de bajos ingresos representaron casi el 20% del total de votos en el estado, mientras que los votantes hispanos de bajos ingresos representaron el 9% del total de votos y los electores afroamericanos de bajos ingresos otro 3.7%.

“Es posible organizar coaliciones multirraciales de votantes blancos, afroamericanos e hispanos, pero también… es necesario hacerlo”, dijo Shailly Gupta Barnes, directora de políticas de la Campaña de los Pobres.

La organización también señaló la legislación que se está considerando actualmente en Capitol Hill, incluida la agenda Build Back Better de la administración Biden, como oportunidades para apoyar mejor a las comunidades de bajos ingresos si se aprueba.

“La Campaña de los Pobres se reunió, de hecho, con un equipo de política económica de la Administración Biden poco después de las elecciones”, expresó la reverendo y doctora Liz Theoharis, copresidenta de la campaña. “En esa reunión, pudimos difundir gran parte de la… conversación y organización que habíamos estado haciendo con personas pobres y de bajos ingresos… y muchas de ellas, no todas y no lo suficiente, pero muchas de esas políticas son lo que se incluye en el plan Build Back Better».

La oposición republicana a la agenda Build Back Better se centra en el precio multimillonario del plan.

INICIARON

COMICIOS

La votación anticipada para la elección de bonos de Richardson inició este pasado lunes 18 de octubre y se extenderá hasta el 29 del mismo mes unos días antes de las elecciones el 2 de noviembre. El paquete de bonos propuesto de $ 190 millones incluye calles, edificios públicos, aceras, drenaje y parques.

Los votantes registrados en Richardson pueden emitir su voto en cualquier lugar de los condados de Dallas o Collin, según el condado en el que vivan. La fecha límite para registrarse para votar fue el pasado 4 de octubre.

Los votantes podrán visitar el sitio web de la ciudad de Richardson para ver los sitios de votación.

Novedades News publica los horarios para emitir su voto anticipado en los condados de Dallas y Collin.

Votación anticipada en el condado de Collin:

Los votantes de Richardson que residen en el condado de Collin pueden votar en cualquiera de las casillas instaladas en los siguientes horarios de votación.

Del 18 al 22 de octubre: de 8 a. m. a 5 p. m.

23 de octubre: de 7 a. m. a 7 p. m.

24 de octubre: 1 a 6 pm

25 de octubre al 29 de octubre: de 7 a. m. a 7 p. m.

Votación anticipada en el condado de Dallas:

Los votantes de Richardson que residen en el condado de Dallas pueden votar en cualquiera de las casillas instaladas en los siguientes horarios de votación.

18 de octubre a 23 de octubre: de 8 a. m. a 5 p. m.

24 de octubre: 1 a 6 pm

25 de octubre al 27 de octubre: de 8 a. m. a 5 p. m.

28 de octubre a 29 de octubre: de 7 a. m. A 7 p. m.

CONOZCA SU

CANDIDATO

La votación anticipada comenzó el lunes 18 de octubre y se extenderá hasta el viernes 29 de octubre en las elecciones para el Concejo municipal y la Alcaldía de Mesquite.

Cada candidato que se postuló para el Concilio municipal respondió una serie de preguntas sobre diversos temas. Compitiendo por el escaño del Distrito 1 están David Burris (cuyas respuestas se publicaron la semana pasada en este semanario), Jeff Casper y Joe Hicks después de que la actual miembro del consejo del Distrito 1, Sherry Wisdom, dijera el 25 de junio que no busca la reelección. Burris y Casper respondieron, mientras que Hicks no lo hizo. Las respuestas aparecen en su totalidad.

JEFF

CASPER

Jeff Casper se postula para el puesto del Concejo Municipal por el Distrito 1 de Mesquite en las elecciones del 2 de noviembre.

Jeff Casper, maestro y residente de Mesquite durante 30 años, se desempeñó como miembro del Consejo del Distrito 2 de esta ciudad entre 2015 y 2019. Casper es miembro de varias juntas y comisiones para la ciudad de Mesquite y Mesquite ISD.

¿Cómo espera contribuir a Mesquite sirviendo en su Concejo municipal?

Como alguien que se crió en esta ciudad, un maestro de Mesquite durante la última década y un padre que decidió criar a su familia aquí, he sido testigo de algunas cosas increíbles en esta comunidad y entiendo cuánto potencial y optimismo tenemos para el futuro. Si bien la política en Washington y Austin se siente rota, no tenemos que permitir que los grupos de intereses especiales, divisiones y generadores de miedo también dirijan nuestro Ayuntamiento. Como su concejal de la ciudad, trabajaré duro todos los días con ustedes, los ciudadanos de Mesquite, en primer lugar.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los residentes de su distrito municipal?

Si tuviera que reducir mis prioridades a tres objetivos principales, serían:

Comunidades seguras. Nuestros socorristas altamente calificados tienen nuestras vidas en sus manos. Me aseguraré de que nuestros mejores y más brillantes tengan el equipo, la capacitación y el apoyo que se merecen.

Calles y aceras de calidad. En Mesquite, queremos asegurarnos de que la ciudad realice las reparaciones viales necesarias para alentar a las empresas y los desarrolladores a unirse a nuestra próspera comunidad y mantener las calles seguras para nuestras familias.

Calidad de vida. El Distrito 1 es el corazón de la economía de Mesquite. Continuar con el crecimiento del Town East Corridor reducirá la carga fiscal futura sobre los residentes de Mesquite.

Serví como miembro del Consejo durante dos mandatos y estoy seguro de que estas prioridades se pueden alcanzar.

¿Cómo planea abordar estos temas como miembro del Consejo?

Mi experiencia elegida reciente muestra que invertí en carreteras públicas y seguridad, enfocado en nuevos desarrollos (Ashley Furniture, Elements Groups) y nuevas opciones de vivienda. También ofrezco una perspectiva joven y enérgica que conduce a nuevas soluciones positivas.

Aquí está mi historial de seguridad pública. Voté por presupuestos que agregaron aproximadamente 10 agentes de la ley durante mis mandatos anteriores. Busqué aumentar la seguridad pública sin aumentar drásticamente el presupuesto civilizando muchos puestos en el Departamento de Policía. Esto permitió a los oficiales juramentados concentrarse en contestar llamadas y no sentarse detrás de un escritorio.

Tengo un fuerte enfoque en preparar a nuestros oficiales para los problemas de hoy. Nuestro Departamento de Policía está actualmente por debajo de su capacidad y necesita personal y herramientas adicionales. Quiero que nuestra Policía tenga la mayor aceptación y confianza de nuestra comunidad. Trabajaré con el Consejo para traer a los mejores y más diversos candidatos, reflejando mejor la demografía de nuestra comunidad.

¿Qué cualidades, experiencias y habilidades tiene que servirán bien a la ciudad si es elegido para el Concejo?

Mi experiencia de 4.5 años sirviendo en el Consejo me equipa con el conocimiento y las habilidades para estar listo para servir el primer día. Fui elegido el concejal más joven en la historia de Mesquite en 2015, y durante mi tiempo en el Concejo municipal, no solo me concentré en los aspectos básicos de la seguridad pública y la infraestructura, sino que fui un innovador, como mi trabajo para regular los prestamistas de día de pago en Mesquite, mover las elecciones de la ciudad de mayo a noviembre e instalar distritos uninominales.

Estoy comprometido con su futuro porque aquí es donde eché raíces y comencé mi familia. Me desempeñé como maestra de escuela de Mesquite ISD y enseñé en Eastfield College, trabajando con nuestra juventud.

A medida que crece la población de Mesquite, el parque de viviendas actual no necesariamente crece con él.

¿Qué tipo de opciones de vivienda apoyaría como miembro del Consejo que les daría viviendas a los residentes de Mesquite de todos los niveles de ingresos?

Mesquite ha tenido Consejos demasiado dispuestos a conformarse con un titular rápido, en lugar de una visión planificada de nuestra comunidad. Necesitamos un Consejo nuevo decidido a crear una política pública sólida y una zonificación para guiar a nuestro personal de la ciudad. Al escuchar a los residentes, podemos desarrollar el sentido de lugar deseado y reclutar opciones de vivienda complementarias para llenar los edificios vacíos y espacios verdes y generar nuevos ingresos fiscales para disminuir la carga sobre los residentes existentes.

¿Qué planes y acciones apoyaría como miembro del Consejo para frenar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad?

Hemos tenido miembros del Consejo anteriores que negaron la realidad de esta pandemia y abdicaron de su deber de difundir buena información de salud pública. Nuestra economía y nuestra ciudad no podrán recuperarse hasta que controlemos el estallido de la pandemia. Escucharé a los científicos profesionales mientras elaboramos una política pública para frenar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad y salvar las vidas de nuestros amigos y familiares.

Mesquite tiene una población diversa. Según datos del censo reciente, Mesquite es 2.8% asiático, 26% afroamericano, 41% latino y 27.4% blanco, entre otros.

¿Qué visión tiene para hacer de Mesquite una comunidad más equitativa e inclusiva para todos sus residentes?

Empoderar a todos los residentes de nuestra ciudad multicultural ha sido importante para mí durante mucho tiempo. Aumenté la transparencia y la accesibilidad del gobierno local y mejoré nuestra democracia cívica con el traslado a distritos uninominales. Propuse una política inclusiva de igualdad de oportunidades en el empleo para proteger a todos nuestros empleados contra la discriminación de todas las formas: religiosa, racial, de identidad de género y orientación sexual. Asistí y participé en el primer evento Pride de Mesquite. Estaba orgulloso de asistir a la primera ceremonia de inauguración de la mezquita de Mesquite. El Ayuntamiento debe funcionar para todos los residentes de Mesquite. Somos una ciudad orgullosa, fuerte y multicultural.

En la boleta electoral de noviembre hay una tasa impositiva propuesta de $ 0.70862 por $ 100 del valor tasado de la propiedad, una medida respaldada por el actual Consejo de la ciudad para ayudar a pagar un mayor presupuesto para los servicios de la ciudad.

¿Apoya esta tasa impositiva para los residentes de Mesquite? Y si es así, ¿por qué los votantes también deberían apoyarlo en las urnas? Si no lo apoya, por favor diga por qué.

La Policía local y los sindicatos de Bomberos están realizando campañas públicas para alentar a los votantes a que apoyen el nuevo aumento de impuestos, así que, como todos los votantes, estaré leyendo toda la información y escuchando todo el debate sobre el nuevo aumento de impuestos propuesto.