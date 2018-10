Parkland se asocia con los bomberos de Dallas para la “Operación Instalación”

El evento anual se enfoca en los peligros de los incendios hogareños y la importancia de contar con detectores de humo. Dallas, TX.- Según las estadísticas más r e c i e n – tes de la Asociac i ó n Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA), si una persona sufre un incen-dio informado en su hogar, es más probable que pierda su vida hoy que hace algunas décadas. Esta alarmante es-tadística impulsa el tema de la Semana de Prevención de Incendios de este año: “Observa. Escucha. Aprende. Ten en cuenta que pueden desatarse incendios en cualquier lugar™”. La edición 2018 de la Semana de Prevención de Incendios se llevará a cabo del 7 al 13 de octubre. Los mensajes de la Semana de Prevención de Incendios de este año se aplican a prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, la NFPA sigue enfocándose en la prevención de incendios hogareños, debido a que la mayoría de las muertes por incendio en los EE. UU. (cuatro de cada cinco) ocurren en el hogar cada año. De hecho, la tasa de mortalidad por incendios (por 1000 incendios hogareños informados al departamento de bomberos) fue un 10 % mayor en 2016 que en 1980. “Todos los días en el centro de quemados vemos el efecto devastador de los incendios hogareños. Este año ya hemos tenido más de 40 pacientes con lesiones térmicas causadas en incendios hogareños, muchos de ellos con quemaduras grandes y profundas que requirieron cuidados intensivos — dijo Stephanie Campbell, RN, directora del programa de quemados del Centro Regional de Quemados de Parkland Memorial Hospital—. A menudo, los pacientes con lesiones por quemaduras también sufren lesiones por inhalación al aspi-rar humo tóxico, y la recuperación de ese daño pulmonar puede ser lenta y dificultosa”. Según las estadísticas, los materiales utilizados en los hogares en la actualidad levantan más temperatura y se queman más rápido que nunca antes; algunos expertos estiman que el tiempo que tiene una persona para escapar ha bajado a 3 o 4 minutos. “Eso si gnifica que la alerta temprana mediante detectores de humo es esencial y reduce el riesgo de muerte o lesión en caso de incendio hogareño— señaló Tameji Berry, subjefe del departamento de bomberos de Dallas—. La mayoría de las lesiones por quemaduras y muertes por incendios ocurren en hogares sin detectores de humo en funcionamiento”. Durante el Mes de la Prevención de Incendios, Parkland trabajará junto con el departamento de bomberos de Dallas para reducir las lesiones y muertes por incendios residenciales en la comunidad. En el marco de la “Operación Instalación” programada para el sábado 20 de octubre, los miembros del personal del centro de quemados y el departamento de Medicina Física y Rehabilitación de Parkland, junto con individuos del Centro de prevención de lesiones del área metropolitana de Dallas, ubicado en Parkland, ayudarán a instalar detectores de humo en algunos vecindarios dentro del código postal 75216. Trina Andres, RN, capacitadora de enfermeros de prevención de lesiones por quemaduras y extensión de Parkland, estará entre los volun-tarios durante la Opera-ción Instalación. “Esta será la tercera vez que asisto, he disfrutado mu- cho de interactuar con la comunidad y conocer personas de diferentes orígenes. Gracias a esas experiencias, hoy comprendo mejor cómo podemos ayudar a las personas a prevenir lesiones por quemaduras en el hogar. Es muy gratificante ayudar con un programa que salva vidas”, concluyó. Meagan Young, CCLS, una especialista en recreación infantil que trabaja en el mundialmente célebre centro de quemados de Parkland, participará por primera vez en la Operación Instalación. “En el centro de quemados, ayudo a los niños a afrontar los efectos duraderos de quedar atrapado en un incendio hogareño. No solo sufren lesiones dolorosas, s i n o que a menudo también deben enfrentar al trauma emocional de perder sus pertenencias, sus mascotas y, a veces, incluso a un miembro de su familia por el incen-dio —dijo Young—. Como sabemos que los niños en cuyos hogares tienen detectores de humo en funcionamiento tienen más probabilidades de salir ilesos de un incendio, participaré como voluntaria en la Operación Instalación”. Los detectores de humo son un elemento clave de cualquier plan de escape en caso de incendio hogareño, afirma Evans del departamento de bomberos de Dallas. “Cuando se desata un incendio, el humo se propaga rápidamente. Los detectores de humo en funcionamiento permiten la detección temprana para poder evacuar el lugar rápidamente”. El subjefe Berry y el departamento de bomberos de Dallas ofrecen estos consejos para la instalación de detectores de humo: • Instale detectores de humo dentro y fuera de cada habitación y área destinada a dormir. • Instale detectores en todos los pisos de la casa, incluido el sótano. • Las casas grandes pueden necesitar detectores de humo adicionales. • Es más conveniente utilizar detectores de humo interconectados. Cuando un detector dispara una alarma, suenan todos. • Pruebe todos los detectores de humo una vez al mes como mínimo. Presione el botón de prueba para asegurarse de que el dispositivo esté funcionando. • Hay dos tipos de detectores. Los detectores de humo por ionización son más rápidos para advertir sobre incendios con llamas. Los detectores fotoeléctricos son más rápidos para advertir sobre incendios con brasas. Lo más conveniente es utilizar ambos tipos de detectores en el hogar. • Es recomendable instalar los detectores de humo en el techo o en lo alto de una pared. Mantener los detectores de humo fuera del alcance de los niños ayuda a reducir las falsas alarmas. Deben estar ubicados a al menos 10 pies de la cocina. • Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden utilizar detectores especiales. Esos dispositivos tienen luces estroboscópicas y agitadores de cama. • Reemplace todos los detectores de humo cuando hayan cumplido 10 años.