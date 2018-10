Así se defiende Kuno Becker de las acusaciones de plagio

Miami.- Ku n o Becker se defendió a n t e l a s acusaciones que hiciera una escritora de que el actor había cometido plagio con su película, El día de la unión. Jeanette Russ es la escritora que afirma que Becker presuntamente ha plagiado su cinta titulada 1985, la que según dijo registró en el año 2005, indica un reportaje realizado por el programa Primera Mano. Incluso, Russ expuso en una entrevista con dicho show que en el 2009 supo que su guión había sido usado. Ante esta acusación, Becker respondió a las preguntas de la prensa. “Me alienta mucho que una película que escribí hace 15 años, pues haya gente que quiera decir que ellos lo hicieron. Es bien bonito, porque quiere decir pues que el guión está bien, quedó bien. La gente aplaude en el cine, llora, se conmueve, y pues que más que ese honor que digan: ‘no, no, no, yo lo escribí…”, dijo Becker en el reportaje que presentó Primera Mano. Becker aseguró que lo está desmintiendo con sus palabras, pero “la verdad es que las calumnias y las pendejad&^% se desmienten con hechos; con una carrera que ahí está y pues que no se compara con otras”. Además, el actor y director de cine, agregó que le gustaban los ataques. “Empiezan las ratas y las cucarachas a decir que, pues no sé, a ladrar… Pero, los ataques me encantan. Me encantan los ataques, porque además, vienen de gente chiquita. Ante el cuestionamiento de la reportera de si podría demandar, Becker afirmó que eso ya se arregló ante las leyes hace mucho tiempo.