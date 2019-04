Paquita la del Barrio deleita a sus fans al compás de mariachi y tropical

Con una trayectoria de 45 años de defender a las mujeres a través de su música, hoy se presentó en el Auditorio Nacional Paquita la del Barrio, quien hizo vibrar a su público al cantar con mariachi y acompañada también por La Única Internacional Sonora Santanera.

Ante aproximadamente 10 mil personas que abarrotaron el coloso de Reforma, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, deleitó a sus fans durante más de dos horas con sus canciones que fueron coreadas por el público.

Abrió su concierto con mariachi con “Invítame a pecar”, “Me saludas a la tuya”, “Para todo el año”, “Juro que no volveré”, “Dolor ya me volviste a dar”, “Las rodilleras”, “Me cansé de rogarle”, “No hay mujeres feas”, “Tu última parada”, y “Se me olvidó otra vez”. Otras canciones que fueron festejadas por el público fueron “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé”, “Cheque en blanco”, entre muchos otros éxitos que acompañó de su célebre lema: “¿me estás oyendo inútil?”.

Luego de interpretar varias canciones con mariachi Paquita la del Barrio se hizo acompañar de La Única Internacional Sonora Santanera, con la que cantó “Mi gusto es”, “Pobre pistolita”, “Hipócrita”, “Libro abierto”, “Que me vas a dar si vuelvo”, por mencionar algunas.

Durante el recital en diversas ocasiones fueron lanzadas serpentinas y confeti luminoso que hizo contraste con las luces blancas, azules y rojas que iluminaban el escenario.

Después de cantar acompañada de los integrantes de La Única Internacional Sonora Santanera, Paquita la del Barrio volvió a interpretar con mariachi diversos temas en los que su referencia eran los hombres, y que fueron festejadas con algarabía por el público. Según la historia, Paquita no hacía canciones en contra de los varones, si no esto se dio cuando su esposo llevaba días de parranda y al regresar ella se sube al coche de él donde encuentra un cassette de Chelo Silva cantando “Cheque en blanco”.

En ese momento se soltó a llorar y con ese gran sentimiento que la caracteriza empezó a cantar este tipo de canciones que hasta la fecha le han dado fama y estilo inigualables.

Entre sus temas más famosos destacan “Tres veces te engañé”, “Rata de dos patas”, “Las rodilleras”, “Las mujeres mandan”, “La última parada”, “Me saludas a la tuya”, “Hombres malvados”, entre otros.