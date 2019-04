López Obrador no sanará en 100 días a un país herido Saúl Hernández

Share on Twitter

Share on Facebook

E l presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un país hecho pedazos y en 100 días es imposible sanarlo, porque México está herido, señaló el cantautor Saúl Hernández.

“100 días es muy poco tiempo para tener una solución y me crea conflicto que exista ese cuestionamiento porque el presidente agarró a un país hecho pedazos en todos los sentidos, porque el sexenio pasado se dedicó a destruir a México”, expresó el líder de la banda mexicana Caifanes.

“Tenemos goteras por todas partes, el agua se metió y todas las áreas están inundadas. Eso es lo que debemos entender. Me parece que debemos esperar por lo menos un año para que las acciones comiencen a dar resultados y la mala leche contra el presidente no ayuda”, externó.

El autor de temas como “Antes de que nos olviden” y “La célula que explota” acusó que los partidos de oposición se mantienen en actitud defensora de los principios “cuando fueron ellos los que destruyeron a México y no lo entiendo”.

Es el momento, dijo, de abandonar el juego de dimes y diretes, así como del desprestigio para trabajar en conjunto.

“Necesitamos recuperarnos en todos los ámbitos, en lo político y social para reconstruirnos y entender que finalmente estamos en el mismo barco. Quizá no nos vamos a caer bien pero sí nos podemos ayudar y trabajar juntos”.

El tema “Heridos” que Caifanes promueve tras 25 años de no grabar en estudio nació precisamente inspirado en México, en una nación herida.

“Hay muchas situaciones que veo a diario y por las que no doy crédito. En esta canción hay una base de denuncia pero la planteo de una manera de que sí está mal lo que ocurre, pero lo importante es lo que tú eres y lo que puedes hacer, de cómo puedes sobrevivir ante esto.

“Somos más fuertes y comparto esta visión a través de ‘Heridos’, porque me interesa que la gente saque lo más fuerte de su corazón, de su pasión, que se recupere a sí mismo, se levante y siga andando”.

Saúl Hernández pidió que en lugar de optar por desacreditar al otro a través del rechazo, el odio, el rencor y la envidia se opte por la tolerancia, el respeto, el análisis y la denuncia. “La democracia es eso y hay que ir con ella. A los inmigrantes, por ejemplo, se les debe ayudar, es una cuestión de auxilio humanitario. Sin embargo, veo a sectores que los rechazan ante la idea de que si mi país está muy mal, ¿por qué voy a ayudar al otro?. Eso significa contradecirnos”, subrayó.

En ese sentido, el cantante que a través de su música se ha manifestado en favor de las causas sociales y contra las injusticias urgió a dar pasos más evolutivos y no retroceder en cuestiones primitivas. El cambio, señaló, no depende sólo del gobierno sino de todos los que habitan en el país y son afectados para bien o para mal.

“Se trata de ser mejores mexicanos, de que no nos valgan madre las cosas, de que no seamos tan enemigos de nosotros mismos y sí, ser más humildes. A muchos no les pareció el triunfo del presidente, pero ya ganó, hoy nos queda pensar en qué podemos hacer para mejorar a país”.

Sobre la mesa hay muchos temas a resolver y para Saúl Hernández la inseguridad es el que debe ocupar un primer lugar en las prioridades.

“Se trata de la gente desaparecida o los inocentes que han perdido la vida, las mujeres asesinadas y los periodistas que están matando. Todo esto es inconcebible. Me da miedo que escuchar o ver esto a diario se vuelva casi normal, como una costumbre que es parte de la vida, eso no puede ser”.

Para el artista la educación es otro punto que debe analizarse, pues muchas personas desean estudiar, son talento, pero no tienen el espacio para desarrollarlo y salir adelante porque no existe la infraestructura correcta.

“Anhelo que con la propuesta del gobierno se halle el equilibrio que tanto hemos buscado y que esta necesidad de los jóvenes por salir adelante, trabajar y estudiar realmente tenga un camino positivo. A la educación en México le falta mucho por desarrollar”.

Luego de que varias personalidades del espectáculo han optado por ocupar algún cargo en la política, aseguró que en su caso jamás será así, pues prefiere ser libre.

“Es un territorio que no me corresponde. La política se ha malinterpretado y existe gente muy ignorante que no tiene idea de lo que significa estar ahí. “La carrera de Ciencias Políticas se debe tomar más en serio y con respeto porque tiene que ver con el valor y la justicia, con la credibilidad y de cómo ayudar a un país para que salga adelante”.

Saúl Hernández prefiere estar sobre el escenario, frente al micrófono, compartiendo sus puntos de vista y teniendo un diálogo con la “raza”, porque es un espacio en el que no hay distancia. Tras el éxito que Caifanes logró durante su presentación en la 20 edición del Festival Vive Latino, la banda alista conciertos para el 6 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el 18 de mayo en Querétaro, así como los días 7 y 8 de junio en Tijuana y Mexicali, Baja California.

En junio viajará a Ecuador donde se presentará los días 12 y 13 en Quito y Cuenca. Dos días después estará en Bogotá, Colombia. El 6 de julio en Saltillo, Coahuila y los días 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Nacional.