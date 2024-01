Packers dejan atónitos a Cowboys al ganarles 48-32 el duelo de comodines

Jordan Love lanzó para tres pases de touchdown, Aaron Jones corrió para tres más por la vía terrestre y Darnell Savage convirtió una intercepción en anotación de 64 yardas para que los Packers de Green Bay le propinaran a los Cowboys de Dallas su primera derrota en casa desde el primer juego en 2022, con un atónito 48-32 el domingo en el duelo de comodines.

Romeo Doubs tuvo una marca personal de 151 yardas recibidas una semana después de ser hospitalizado con una lesión en el pecho, mientras los Packers ganaron en el debut de Jordan Love en postemporada, luego de cerrar 6-2 la temporada regular para quedarse con el último boleto de postemporada en la NFC. Green Bay (10-8) visitará al primer sembrado San Francisco en el duelo de ronda divisional la próxima semana. Dak Prescott sufrió dos intercepciones antes de lanzar tres touchdowns cuando el partido ya estaba fuera del alcance en otro descalabro de postemporada para él y los segundos sembrados Cowboys (12-6).

Dallas había ganado sus anteriores 16 juegos en casa en temporada regular, pero esta vez permitieron la mayor cantidad de puntos en un juego de postemporada en la historia de la franquicia. La mayor cifra anterior era de 38. Los Cowboys, quienes no han llegado a un Juego de Campeonato de la NFC desde el más reciente de sus cinco títulos de Super Bowl hace 28 años, no perdían por más de ocho puntos en el AT&T Stadium durante esta temporada antes de ir debajo 27-0 en la primera mitad. La derrota incrementará las preguntas acerca del futuro del entrenador en jefe Mike McCarthy, luego que los Cowboys perdieran su primer juego de postemporada en casa por segunda vez en tres postemporadas bajo el actual ex entrenador de Green Bay. Dallas es el primer equipo en ganar al menos 12 juegos en tres temporadas consecutivas con postemporada sin alcanzar al juego de campeonato de conferencia.

Los Packers nunca han perdido en seis visitas al AT&T Stadium – incluyendo el Super Bowl ante Pittsburgh en la temporada 2010. Ahora cuentan con dos victorias de postemporada sobre los Cowboys luego que fueran guiados por Aaron Rodgers en una victoria de 34-31 en la ronda divisional sobre Dallas cuando clasificó como primer sembrado en 2016, el año de novato de Prescott.