NO ME TARDO…

Creo que el calor en el norte de Texas nos ha perdonado mucho… apenas esta semana empezó el calor… en pleno mayo llegamos a tener entre 50 y 60 grados F. Me encantaría a no escribir este tema pero creo que es necesario ya que es muy común que dejemos las llaves del carro adentro.

Hace años en la ciudad de Laredo Tx, pasó algo que me llamó la atención.

Quiero aclarar que cuando llegué al lugar, la policía, paramédicos y bomberos ya se estaban retirando. Así que me di cuenta por lo que me dijeron. La policía se había llevado presa a una mujer. ¿El delito? Pues nada mas y nada menos porque había dejado en el carro a su bebe. Y el problema es que no solo había hecho eso… se le habían olvidado las llaves dentro del carro. El motor estaba apagado. Pero para colmo era temporada de canícula. Para los q ue hemos vivido en esa región, sabemos muy bien que en esta temporada se registran las temperaturas más altas del país… arriba de 110 grados F. Cuando la señora que había ida a comprar algo “rápidamente” regresó, se halló con la sorpresa de que las llaves las había dejado en el carro. Empezó a pedir ayuda. La gente luego luego se empezó a juntar alrededor del carro. Hubo quienes empezaron a intentar abrirla puerta. Luego de intentarlo varias veces y no lograr el objetivo, le recomendaron que quebrara el vidrio para poder sacar al bebé que se miraba que estaba llorando. La señora se puso histérica, gritaba que no quebraran el vidrio, que intentaran abrir la puerta. La señora decía que no porque el carro era nuevo y su esposo se iba a enojar si algo le pasaba a su carro. El bebé empezó a llorar más, entonces fue que alguien se le ocurrió la una brillante idea. Le dijo que llamara a la policía… que ellos podían abrir el carro sin quebrar el vidrio.

Eso le pareció una buena idea a la señora. Llamaron al 911 y de volada llegó bomberos, paramédicos… y la policía. Acordonaron la calle y empezó el rescate del bebé. Lo que me llamó la atención es que me dijeron que la policía no se puso abrir el carro… llegó y con un mazo quebró el vidrio. La policía no le preguntó a la señora que quería que se hiciera. Llegaron y solamente quebraron el vidrio. Sacaron al bebé y en vez de dárselo a la señora se lo dieron a los paramédicos. La señora muy agradecida les dio las gracias a los policías… ellos en vez de recibir las gracias lo que hicieron fue esposar a la señora. Lo que menos quería fue lo que se hizo… que no se quebrara el vidrio porque le iba a ir mal con su esposo. Se quebró el vidrio y ya me imagino la “pela” que le puso el marido… no tanto por el vidrio, sino porque había dejado al bebé en el carro, dejó las llaves dentro del carro, y por tener que pagar la multa que la policía le dio. Hay de descuidos a descuidos. Nadie está exento de cometer un descuido. Recuerdo que una vez me bajé a comprar un refresco y se me hizo fácil no checar el parquímetro. Cuando regresé ya tenía un papelito de color verde… el refresco en vez de costarme dos dólares me vino saliendo en 37 dólares. Por eso digo que hay de descuidos a descuidos. Cuantas veces nos hemos dado cuenta ya sea por las noticias o por nosotros mismos que dejan niños dentro de los carros en medio de tanto calor. ¿Por qué sigue pasando esto? Dijo alguien que tenemos 5 minutos de taruguez… el problema es que muchos nos pasamos de los 5 minutos… y otros se pasan de taruguez. Cada año nos damos cuenta de que gente… creo que no le podemos decir gente (a personas) a quienes dejan a sus bebes dentro de carro. No entiendo cómo es que se atreven a dejar a criaturas en el carro. Eso de que no me tardo lo hemos escuchado demasiadas veces… pero no las suficientes como para que ya no pase nunca más. Lo que hago cuando voy a una tienda es ir viendo si hay dentro de los carros niños que puedan correr peligro. En caso de que viera a una criatura no la pensaría dos veces y me importa un comino si el dueño del carro me echa a la policía… voy a quebrar el vidrio. Mangos de esperar a ver de quien es el carro… nada. Creo que la vida de cualquier criatura vale más que cualquier carro. Primero rompo el vidrio y luego llamo a la policía. Hagamos un poco de conciencia y vamos viendo que esto ya no suceda. Que nos cuesta ver los carros. Tampoco es de ir checando carro por carro. Sólo es de poner atención. Si por una mascota que dejemos en el carro nos va de la patada, ahora con una criatura… vale más que no. Esto se pone peor cuando entramos en la canícula, y pues no solo porque sea canícula hay que tener mucho cuidado… siempre. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com