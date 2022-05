A los maestros con cariño y respeto

Felicidades a las y los maestros en México, quienes estarán celebrando su día el próximo domingo. La educación es la base de la prosperidad y, aun así, la relevancia y la calidad de la continua formación docente sigue siendo un desafío para México y Latinoamérica. Con más de 2 millones de docentes y 36.5 millones de estudiantes en el país, es obligatorio facilitar más herramientas que ayuden a profesores, profesoras y estudiantes a alcanzar las habilidades que requieren para continuar su vida laboral.

Bajo el entendido de que la educación es clave para abrir oportunidades, la embajada británica, a través de programas como Skills for Prosperity, y el British Council, con diversas iniciativas para fortalecer la enseñanza del idioma inglés, apoyan a maestros de escuelas públicas en México para reducir barreras en la formación continua y facilitar herramientas que les permitan mejorar sus técnicas de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo es el de Fabiola, participante de Skills for Prosperity y maestra de la zona mixteca de Oaxaca; a través de la educación, sus estudiantes (que viven en comunidades marginadas) pueden expandir sus horizontes y cambiar su contexto económico y sociocultural. Por esta razón, Fabiola siempre busca mejorar su enseñanza, especialmente ahora que covid-19 forzó al mundo entero a comunicarse a través de canales digitales, cambiando el panorama educativo.

Skills for Prosperity ha apoyado a docentes como ella, construyendo en los mentores la capacidad para enseñar nuevos contenidos, actualizados a las necesidades del mercado, de forma remota o híbrida y con estrategias pedagógicas que les permitan fortalecer el ecosistema de habilidades y, a su vez, reducir la deserción escolar. Al día de hoy, el programa ha ejecutado más de 2 mil 300 capacitaciones a docentes en diferentes estados de la República indirectamente beneficiando a más de 8 mil estudiantes.

Por su parte, el British Council, a través del programa de intercambio de asistentes para la enseñanza del idioma, ha facilitado la movilidad internacional a personas en camino a la docencia del inglés para que perfeccionen su conocimiento y técnica. Este esfuerzo se complementa con la prestigiosa conferencia de lo mejor de la enseñanza del idioma inglés británico (BBELT, por sus siglas en inglés) que tiene más de 10 años celebrándose en México y hoy es referencia nacional para promover el idioma y el desarrollo profesional para especialistas y docentes de inglés. Es importante recordar que, durante la pandemia, el British Council se sumó al enorme esfuerzo realizado por la Secretaría de Educación Pública, colaborando con materiales de apoyo audiovisual para el arranque del programa de inglés en Aprender en Casa II, el cual tuvo un alcance de 9 millones de alumnos en el país vía televisión y de modo virtual.

En esta semana, que se celebra de forma nacional el Día del Maestro y la Maestra, felicidades por su noble labor en beneficio de los que si desean romper la barrera de la ignorancia.

Por ahora es todo; mientras tanto¡!! AQUÍ NO PASA NADA¡!! Para cualquier información, favor de comunicarse a : editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com