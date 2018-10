No es suficiente: Defensores Arrecia policía persecusión contra el maltrato animal

Dallas, Tx.- El Departamento de Policía de Dallas ha asignado a dos detectives para centrarse únicamente en casos de crueldad animal, agregando recursos a un puñado de investigadores dedicados a los delitos contra menores de edad en el condado de Dallas. En el pasado, la Policía de Dallas entregó investigaciones de crueldad animal a la SPCA de Texas. Pero ahora, cuando llega una llamada sobre mascotas o ganado maltratados, estos detectives liderarán la investigación. Las nuevas asignaciones son en respuesta a las llamadas de la comunidad para que el departamento dedique más recursos a la crueldad animal. Los defensores del bienestar animal anunciaron su campaña “Just Save the Dog” en julio, solicitando una unidad dedicada a la crueldad hacia los animales dentro del departamento. El grupo esperaba que tal unidad pudiera racionalizar los esfuerzos de las muchas agencias involucradas en casos de crueldad animal, desde la policía y los oficiales del alguacil hasta los Servicios de Animales de Dallas y la oficina del fiscal de distrito. “Pedimos y abogamos por la unidad contra la crueldad hacia los animales porque todos esos grupos necesitan ser coordinados”, aseveró Stephanie Timko, una defensora de los animales de Dallas que ayudó a organizar el proyecto. En el cambio, indicó, el Departamento de Policía de Dallas está lanzando a “dos oficiales más al problema”. El asistente del jefe Lonzo Anderson, quien supervisa la oficina de patrullas en el Departamento de Policía de Dallas, señaló que la aplicación de la crueldad hacia los animales seguirá siendo un esfuerzo de equipo entre la Policía y otras partes de la ciudad y el condado. Advirtió que asignar dos detectives a tales crímenes prueba que el Departamento de Policía de Dallas toma en serio la lucha contra la crueldad hacia los animales. “Siempre se puede saber si está comprometido con esta causa sobre este tema en particular por su dedicación de recursos”, precisó Anderson. “Para el liderazgo de DPD y el liderazgo de la ciudad para abogar por recursos y colocar recursos para esto específicamente, creo que sabemos dónde está nuestra postura”. Los dos detectives comenzaron el miércoles anterior y pasaron sus primeros días en el trabajo conociéndose y leyendo mucho, indicó Anderson. No los nombró, pero dijo que tienen antecedentes investigativos dentro del departamento. CRUELDAD HUMANA Trabajarán en casos como el arresto del mes pasado de un dueño de perro cuya mezcla de pit bull terrier/boxer fue encontrada gravemente desnutrida y atada a un árbol sin acceso a comida o refugio. Trevor Deamon Kennedy, de 48 años, fue fichado el jueves por un cargo criminal de crueldad animal luego de que entregó el perro a la SPCA el 27 de septiembre. Estaba recluido en la cárcel del condado de Dallas con una fianza de $ 15,000. Bella, de tres años, tenía piel y huesos, y las autoridades dijeron que el cable utilizado para mantenerla atada se había incrustado tan profundamente en su cuello que casi llegaba a sus vértebras. Anderson dijo que espera que los detectives recién asignados se establezcan en sus roles para noviembre. Hasta entonces, recibirán capacitación en el trabajo y en el aula, incluida una sesión del 15 de octubre de Humane Society de los Estados Unidos para las agencias de cumplimiento de la ley en el norte de Texas. Aparte de los dos detectives, la Policía está haciendo otros cambios dentro del departamento sobre cómo abordan los casos de crueldad animal. Primero, los oficiales de patrulla están siendo entrenados para detectar signos de sospecha de abuso animal para que sepan cuándo involucrar a los detectives. Además, la Policía hará un seguimiento de las llamadas de crueldad hacia los animales al enviarlos a todos a través del 911 en lugar del 311. El presidente y CEO de SPCA de Texas, James Bias, dijo que espera tener mayores recursos para las investigaciones de crueldad animal en la ciudad de Dallas. Bias manifestó que el trabajo que realizará su organización no cambiará mucho: el equipo de investigación de la SPCA continuará trabajando con la Policía de Dallas. La Policía comenzó a remitir los casos a la SPCA como resultado de un acuerdo firmado por las agencias en noviembre de 2016, y desde entonces la SPCA ha investigado cientos de casos de presunta crueldad animal. Sin embargo, es raro que el propietario de un animal sea acusado penalmente. En 2017, la SPCA realizó más de 1,200 investigaciones de crueldad animal en la ciudad de Dallas. Los investigadores sacaron a 519 animales de condiciones crueles, presentaron 10 casos penales en la oficina del fiscal de distrito ese año y realizaron ocho arrestos, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la SPCA. Esos cargos no incluyen casos criminales o arrestos que la SPCA informó que aún estaban pendientes. EDUCAR A DUEÑOS La mayoría de las investigaciones de la SPCA dieron como resultado simplemente educar al dueño de un animal, manifestó Bias. Si un investigador de SPCA encuentra un caso que se puede resolver al hacer que el propietario cumpla con el Código de Salud y Seguridad de Texas, el SPCA celebra un acuerdo de cumplimiento con el propietario. Los investigadores consultan periódicamente con los propietarios para ver si cumplen con los términos del acuerdo. Timko dijo que quiere que la crueldad hacia los animales se tome más en serio en Dallas, y para ello, eso comienza con una unidad de crueldad contra los animales que coordina los esfuerzos de la aplicación de la ley en toda la ciudad. Sin una, aseveró Timko, teme que los líderes de Dallas no vean la realidad del abuso animal en la ciudad. “Cuando subcontratas estas cosas a otras oficinas, la ciudad en realidad nunca ve lo que está sucediendo en su ciudad”, expresó. “Hagamos el trabajo duro ahora, y averigüemos cómo hacerlo. Actúa como una ciudad real, y actúa como una ciudad que se preocupa por los animales “.