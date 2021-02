Netflix reina en los Globos de Oro de la pandemia con permiso de “Nomadland”

Netflix dominó este miércoles de modo aplastante las nominaciones de cine en los Globos de Oro gracias a Mank y The Trial of the Chicago 7, que fueron las películas con más candidaturas pero que tendrán que superar a un enorme obstáculo en su camino: Nomadland, la favorita hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood.

En un año de salas cerradas, de incontables retrasos en Hollywood y de máxima incertidumbre en la industria, los Globos de Oro certificaron hoy con sus nominaciones que el streaming ha sido un refugio crucial para el cine desde que estalló la crisis del coronavirus. Netflix reinó con 22 candidaturas en total en los apartados de la gran pantalla seguida a mucha distancia por otro gigante digital, Amazon Studios, con siete nominaciones.

El triunfo de Netflix hoy fue absoluto, ya que también encabezó las nominaciones en su terreno de juego favorito, la televisión, donde recibió 20 nominaciones (la segunda en esta lista es HBO con “solo” siete candidaturas).