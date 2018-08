Necesario blindar frontera con EUA para evitar ingreso de armas a México

México.- (Notimex) El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, consideró necesario blindar la frontera común con Estados Unidos a fin de evitar que ingresen más armas y dinero de actividades ilícitas a México. Ello, en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien mediante su cuenta de Twitter @POTUS criticó el incremento de las tasas de homicidio en México, razón por la que urgió a reforzar la seguridad fronteriza. Navarrete Prida destacó la importancia de una cooperación bilateral para detener el tráfico ilegal de armas, de lo contrario, dijo, va a ser muy difícil contener este fenómeno. “Si ellos no ayudan y cooperan claramente a ver el asunto más allá de la Segunda Enmienda que permite en un país -y de la cual México es muy respetuoso-, para poseer, transportar y que ciudadanos puedan tener armas (…), va a ser muy difícil que podamos contener de manera coordinada los fenómenos de crecimiento de delincuencia organizada”, resaltó. En rueda de prensa, comentó que así como el Estado mexicano hace públicos sus datos, “también le solicitamos que esos esfuerzos pudieran hacerse públicos y conocerse una vez por lo menos por semana, que se hace sobre ese particular en materia de cooperación bilateral”. Refirió que “más allá del respeto que merece la declaración pública (…) de un Jefe de Estado (Donald Trump), yo concuerdo en que hay que blindar las fronteras y sobre todo su frontera pero para que no ingresen armas a México ni dinero en efectivo”. Esto es, si blindaran la frontera de los Estados Unidos, “los norteamericanos impidiendo la entrada ilegal de armas a México y de dinero de actividades ilícitas, el descenso dramático de los homicidios dolosos, se vería casi de inmediato”. El titular de la Segob resaltó que la principal fuente de abastecimiento de violencia en el país es el ingreso de armas ilegales y dinero para hacer valer el poder corruptor de las organizaciones criminales. En el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, Navarrete indicó que este fue uno de los compromisos que tuvo en su reciente visita a Washington, D.C. con la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. En torno a la detención de “El 15”, presunto responsable de la desaparición de tres italianos en Jalisco ocurrida en enero, indicó que era un objetivo primordial del gobierno de la República desde hace varios meses. “Y se tenía claro que esa persona era la responsable de la desaparición de los tres connacionales de origen italiano”, resaltó al recordar que en este momento ese asunto está en proceso de judicialización por lo que no podría dar mayores detalles. Aclaró que investigaciones federales llevaron a la captura de este objetivo y desde el domingo pasado se comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que a su vez lo hiciera del conocimiento a la embajada italiana de los resultados de la operación.