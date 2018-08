Recuperan más de 30 mil litros de residuos de pegamento en río de NL

Monterrey, N.L.- (Notimex) El gobierno del estado mantiene las labores de limpieza y remediación del impacto ecológico por derrame de pegamento registrado tras el incendio en una fábrica del adhesivo, recuperando hasta hoy poco más de 30 mil litros de material y agua con residuos del producto en el río La Silla. Señaló que a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) y la Secretaría de Salud, se continúa trabajando en el área. Refirió que Agua y Drenaje de Monterrey trabaja en el muestreo del agua afectada por el derrame, con el fin de descartar riesgos a la salud de la población y el ecosistema en general. Señaló que en total serán seis las muestras de agua en las que trabajará el laboratorio de calidad de SADM, además de que el departamento de Control de Descargas procedió a retirar del rio y del drenaje pluvial los residuos de pegamento que llegaron al cauce. Explicó que se aplicó el proceso de succión al vacío con equipo especializado y en coordinación con Parques y Vida Silvestre, se seguirá con las labores de limpieza, las cuales se estima concluyan durante el miércoles 1 de agosto. “Según estudios preliminares, el agua es sustentable para la vida, aunque se deberá esperar los resultados finales para emitir un dictamen concluyente”, dijo. Mencionó que en relación, a lo anterior, la Secretaría de Salud reporta que hasta el momento no se han detectado casos de infecciones en piel o enfermedades gastrointestinales por contacto con el agua del río. La autoridad estatal precisó que el personal de salud adscrito a la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, sigue presente en lugar para dar seguimiento a las acciones implementadas, además de prevenir riesgos a la salud de la comunidad que vive cerca del río. “La Secretaría de Salud exhorta a la población en general a no hacer uso del agua del río la Silla en tanto se concluye con los estudios, ni para consumo, ni para actividades del hogar como lavado de ropa o de utensilios de cocina, y en caso de presentar algún malestar es muy importante acudir al Centro de Salud más cercano”, puntualizó. Enfatizó que hasta el momento no se han presentado ante la autoridad los propietarios de la empresa responsable del derrame de pegamento adhesivo a base de agua registrado el domingo anterior tras un incendio en la empresa “Pegaking”.