Maduro rechaza la “campaña tremenda” contra López Obrador “desde EE.UU.”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este lunes la “campaña tremenda” contra su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, que hay -aseguró- “desde Estados Unidos“, luego de que YouTube borrara una conferencia de prensa del mandatario mexicano por difundir el teléfono de la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff.

Desde Estados Unidos hay una campaña tremenda contra el presidente López Obrador de los medios de comunicación del sistema, el New York Times, todos esos medios son del sistema estadounidense, que han hecho una campaña brutal contra un hombre honesto, honorable, un hombre valiente”, dijo el jefe de Estado en su programa semanal de televisión ‘Con Maduro +’. El pasado jueves, durante una rueda de prensa y frente a las cámaras de televisión, López Obrador exhibió una carta de Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación que estaba llevando a cabo para el artículo.

El artículo en cuestión, que fue publicado después de los comentarios del presidente mexicano, revela que durante años Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron los hijos de López Obrador y algunos de sus aliados para la campaña presidencial de 2018, en la que fue elegido como presidente de México.

YouTube eliminó el video al argumentar que la difusión del teléfono de la periodista podría calificar como acoso, pero el mandatario mexicano calificó los hechos como “censura”, y acusó al gigante tecnológico de tener una “actitud prepotente y autoritaria”. Maduro se solidarizó con “el presidente López Obrador, con el pueblo de México, ante estos ataques absurdos que le están haciendo desde Estados Unidos”.“El presidente López Obrador lo que ha hecho es defenderse, defender a México, decir la verdad. Entonces, por decir la verdad, por defender a México, ahora lo censuran en las redes sociales, en YouTube (…) Ellos censuran, ponen, quitan, hacen campaña, ¿y quieren que la gente no se defienda?”, agregó el presidente venezolano.