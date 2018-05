MADRE DE UN DIA

Por: Gamaliel Espinoza

Se muy bien que todavía falta una semana para el tan esperado Día de la Madre. Y es que cada vez que entro a una tienda de autoservicio me lo están recordando… me refiero a ese día. Voy a aprovechar que el mundo esta tranquilo para de una vez tocar el tema que lo podría hacer la próxima semana… pero mejor de una vez. Si algo tenemos los mexicanos (digo los mexicanos porque soy mexicano, y hablo por los mexicanos) es que el día de nuestro cumpleaños, aniversario o lo que se quiera celebrar… lo hacemos en grande. No nos importa si después de la celebración no tenemos fuerza para levantarnos al día siguiente, o si nos quedamos sin dinero para comer durante la semana, pero ese día “nos vale gorro” todo lo demás… porque ese día lo queremos hacer único. Cuando se trata de celebrar los 15 años de nuestra hija o familiar… queremos bajar el sol y las estrellas… aunque después de ese día nos quedemos estre- llados. Si algo tenemos los mexicanos es que hay un día en el calendario que NUNCA, pero NUNCA, se nos debe de pasar u olvidar. Si acaso llegara a pasar… Dios!!!!! Ni pensarlo. Sería un millón de veces mejor nunca haber nacido… sería mejor que nos tragara la Tierra, que un rayo nos la partiera. O que Migración nos enviara a México. Olvidar el Día de la Madre… sería como ¿con que sería bueno compararlo? Eso no tiene comparación. Esto es parecido como el dolor de parto… no tiene comparación. Recuerdo que en la escuela primaria… ese Día lo hacíamos super especial. Con mucho tiempo lo preparábamos y se paralizaba toda la actividad escolar. Con muchos días de anticipación sólo se escuchaban las canciones que se estaban preparando para ese día que se iban a bailar. Me gustaba ese dia porque desde semanas anteriores dejábamos de estudiar para practicar los bailables y poemas para la ocasión. Y mas si ese día caía en jueves… teníamos el fin de semana libre. Todos estos recuerdos los tengo bien grabados en mi memoria… ¿cómo olvidar algo tan “sagrado”? ni siquiera pensarlo. Eso era en la escuela, en la casa… no cambiaba mucho. Nadie quería que pasara ese día sin regalarle nada a su madre. Se aceptaban… desde saleros, vasos, jarras de plástico, platos… los mas pobres no pasábamos de esto. Flores y una cena… los mas pudientes. Hay quienes se la rifaban en “grande” y en ese día le regalaban a su madre: un refrigerador, una estufa… y hasta lavadoras. Si no mal recuerdo… en mi casa nunca faltaron saleros y vasos. No teníamos que comer, pero saleros teníamos casi una colección. Ese Día de la Madre… queríamos que nuestra madre hiciera nada… era su día. Claro que tampoco lo hacíamos nosotros. Así que nuestra madre solo descansaba ese día para que al día siguiente trabajar el doble…; porque también le tocaba limpiar lo que quedaba de la celebración. Ese día… se nos enseñó a respetarlo. No importaba lo que pasara, pero una mentada de madre… no se escuchaba ni con la mano. Claro que, despues de ese día seguíamos teniendo madre (bueno, algunos) pero a otros se les olvidaba que la tenían. Demostraban que no tenían; o que sí tenían… tenían muy poca. ¿Es malo celebrar El Dia de la Madre? NO NO NO NO NO NO… nunca. Nunca es malo recordar ese día, pero eso es lo malo… que solo es un día. No recuerdo cuando fue la ultima vez que le regalé flores a mamá. Prefiero regalarle una planta… las flores apenas si duran dos semana y luego hay que tirarlas… no sé de alguien que las guarde Recuerdo que una vez fui invitado a celebrar el Día de la Madre… y pues se puso buena la celebración. Tanto que parecía que no tenían madre los hijos. Se pusieron una de aquellas que mas bien parecía que estaban celebrando que no tenían madre, pero me consta que si tenían. No soy de esos que ese día echan la casa por la ventana para celebrar a lamadre en su día. Mas bien he tenido la bonita costumbre de “fastidar” a mi madre lo mas que puedo y está a mi alcance de ir a verla o de llamarle por teléfono todos los días. Se me quedó lo de mi infancia, de que ese Dia es especial… pero como siempre me ha gustado decir… tenemos madre todos los días, todo el año. Me cae como patada de mula (nunca me ha pateado una mula, y tampoco me gustaría saberlo) porque ese Día se ha comercializado de una manera que nos importa una “mamá” y lo único que vemos ese Día es comercio. No sé si me da risa o coraje que días antes del Dia de la Madre… salen con unos comerciales que me ponen a dudar si verdaderamente los que hacen esos comerciales tienen… mamá. “En este Día tan especial demuéstrele a su madre que la quiere regalándole un refrigerador, una estufa, una lavadora… un carro”. Y si no le regala esto es porque no la quiere… pues que poca mamá. El amor cuando se demuestra de esta manera no es amor. El amor no se demuestra diciendo te amo… te quiero. No, no se dice de esta manera. Se demuestra con un abrazo, un saludo, una caricia, con una visita, con una mirada, con una llamada… FELIZ DIA DE LA MADRE!!!