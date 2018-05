Sufren maltrato ocho menores en Nuevo Laredo

Share on Twitter

Share on Facebook

Estos menores que deberían vivir una infancia felíz, divertirse y jugar sanamente, han sido víctimas de golpes, ofensas y falta de alimento. Nuevo Laredo, Tams.- A sus 8 años debería estar jugando con sus amiguitos o haciendo travesuras inocentes, pero su infancia le fue arrebatada y en lugar de eso, se recupera en un hospital de una severa desnutrición y golpes en su cuerpo ante el maltrato que sufrió por parte de sus cuidadores. Se trata de la pequeña Lluvia Luna que se convirtió en la víctima número 8 de maltrato infantil en lo que va del año, según cifras del sistema DIF Nuevo Laredo. Mientras que el año pasado 27 niños y cinco adolescentes sufrieron maltrato físico en esta ciudad. Estos menores que deberían vivir una infancia feliz, divertirse y jugar sanamente, han sido víctimas de golpes, ofensas y falta de alimento quizá por alguna “travesura” que sus cuidadores no supieron soportar. Otros más hasta violencia sexual han sufrido ante el infortunio de vivir rodeados de personas inhumanas y sin escrúpulos. Los casos que salieron a la luz pública como el de la pequeña Lluvia, han consternado a la población debido a que tuvieron que llegar a un hospital para que las autoridades se dieran cuenta del infierno en el que vivían. “Qué impotencia siento al ver cuántos nenes sufren a manos incluso de sus propios padres, ellos necesitan amor, no violencia, ojalá las autoridades hagan pagar a esos padres el daño que le hicieron a sus hijos”, mencionó Lilia Maya. En el caso de Lluvia, fue llevada por su madre el pasado 20 de abril al IMSS Zona 11 donde descubrieron que la menor pesaba sólo 13 kilos de 30 que pesa un niño de su edad y tenía el síndrome del niño maltratado. Trascendió que la niña estaba al cuidado de su padre debido a que su madre trabajaba, cuando presuntamente empezó a convulsionar y éste se la regresó y desapareció. Hasta el momento las autoridades no han informado más sobre el caso. El caso de Lluvia es semejante al de Axel Daniel, un menor que en julio de 2015 fue rescatado del maltrato que vivía a manos de su padrastro en el sur de la ciudad. Ambos menores llegaron al hospital con huellas de violencia y desnutrición. Otro caso lamentable que entristeció a toda la ciudad fue el ocurrido en septiembre del año pasado, cuando Camila, una bebita de apenas un mes de nacida, murió a causa de los golpes y la tortura que le propinó su padrastro. Afortunadamente Lluvia y otras decenas de menores han sido rescatados de ese sufrimiento, aunque algunos quedan con secuelas físicas y emocionales; en el caso de Axel se supera a pesar de haber perdido casi por completo su vista. Sin embargo, a algunos otros primero les arrebataron su infancia y después su vida. Este año 8 menores han sido víctimas de maltrato infantil.