MADRE BRUTA

Por: Gamaliel Espinoza

Eso fue lo que dijo López Obrador cuando hablaba del “huachicoleo”. Tengo un amigo que considero mi mejor critico de lo que escribo… la mayoría de las veces no le gusta como tomo el tema y pues ni modo. De todas maneras, sé que va a leer lo que escribo… aunque no le guste. Ya tiene dos semanas que me preguntó qué porque no escribía del “huachicoleo”. Le prometí tocar el tema, solo que no le dije cuando. No es lo que haces sino como lo haces… decía mi padre. No es lo que dices… sino como lo dices… decía mi padre. Todo tiene su lado derecho… decía mi padre. Las mejores lecciones de la vida me las dio mi padre… y las otras me las ha dado la misma vida. Ya tenía pensado escribir acerca del “hachicoleo”, pero no quería hacerlo como lo está describiendo AMLO… echándole la culpa a los políticos corruptos. Esta embarrando a los ex presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto. Según él, toda la culpa la tienen los políticos corruptos. No quiero que vaya a pensar que los quiero defender NO. Pero es que para que se tenga este tipo de situaciones se requieren dos partes: la oferta y la demanda. Existe otra en donde no interviene ni la oferta ni la demanda… es el abuso. Hace muchos años en la ciudad de Nuevo Laredo pasó algo que los que nos dimos cuenta no parábamos de reír. Una señora habitante de la colonia de los ricos… la colonia Longoria fue a reclamar a la Comisión de Electricidad. Su recibo de electricidad le había llegado un poco mas alto de lo normal. Cuando los encargados de atenderla se dieron cuenta de la dirección de la señora, no podían creer lo que la señora estaba reclamando. En realidad, algo estaba mal. Claro que algo estaba MUY MAL. El cobro del recibo no era ni siquiera la cuarta parte de lo que debería estar pagando la señora. Algo no estaba bien. La señora pidió que fueran a checar su medidor y pues lo hicieron. Y si, algo estaba muy mal. El medidor tenia un “diablito”… esos pequeñas artefactos que hacen que el medidor no haga su trabajo, sino que hace que gire menos de lo que debe de girar y así no marca como debe de ser el consumo de electricidad. Me contó mi amigo (que en ese tiempo trabajaba para la CFE Comisión Federal de Electricidad) que esta gente no pagaba ni siquiera el 10 % de lo que debería de pagar. Ya me imagino lo que pasó cuando el esposo de la señora se dio cuenta de lo había hecho. Volviendo al caso del “huachicoleo” para que esto exista tiene que haber dos partes… quien ofrece y quien compra. Sabemos muy bien que siempre habrá quien quiera aprovechar la oportunidad… pero no es de ellos lo que quiero hablar. Sino de los que ven la oportunidad y la aprovechan. Por ejemplo: me doy cuenta de que están vendiendo un producto que esta a la mitad del precio normal. Mi sentido común me dice que algo está mal. Mi sentido me dice que no compre ese producto que esta barato… bueno, eso es lo que yo haría. Pero ¿normalmente que es lo que pasa? Nos hacemos de la vista gorda y aprovechamos la “oportunidad” ¿no? Cierta vez estaba en mi negocio que tenía en Nuevo Laredo Tamps. México y llegó una persona ofreciéndome unas chamarras francesas. Tenían etiqueta de Francia. Cada chamarra tenía un costo de 1 500 pesos. El costo total era de 7 500 pesos… pero quería que yo aprovechara la oportunidad y que solo pedía 3 000 pesos. Ni siquiera la mitad del costo. Ya partiendo de ahí no me gustó el asunto. Para no hacerla tan larga, después de unos minutos solo quería que le diera 1 500 pesos por las chamarras. No le compré nada. Días después salió en el periódico que lo habían detenido por fraude en Laredo Tx. ¿Qué pasó con el “huachicoleo”? es la falta de oportunidades lo que lo provoco? NO NO NO y NO. Son las ganas de aprovecharnos de algo que sabemos que está mal… muy mal. No nos ponemos a pensar en las consecuencias. Una persona me preguntó… ¿porque no lo haces? El lo hizo, si quieres lo puedes hacer (aprovechar la ocasión para hacerme de algo que no debería). Lo único que le dije… -no me importa lo que él haga, me importa lo que yo hago- ¿Qué es lo que quiero decir? La culpa la tenemos nosotros, no ellos. Ellos hacen su trabajo… el nuestro es no hacer lo que ellos quieren. Una persona me pregunto… -¿Ya viste la camioneta que se compró la doctora?- – Ella no se la compró… se la compraron ustedes con sus consultas y medicinas que le compran- ¿no es cierto? Ella ofrece sus servicios de medicina natural… ustedes pagan sus consultas y las medicinas. Si ustedes no van, ella es nadie. Nunca vi que mejoraran su salud. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gamma9_10@yahoo. com