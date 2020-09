Los 100 Goles es una marca que buscaba: Cristiano Ronaldo

Una marca que buscaba«, declaró Cristiano Ronaldo tras lograr su 100º y 101º goles con Portugal este martes ante Suecia en la segunda fecha de Liga de Naciones (2-0), acercándose al récord absoluto de tantos con la selección nacional que tiene el iraní Ali Daei (109). En medio del silencio del Friends Arena en la periferia de Estocolmo, el cinco veces Balón de Oro, de 35 años, marcó el 1-0 de falta en el minuto 45, y también el 2-0 aprovechando un pase del jugador del Atlético de Madrid Joao Felix para batir con la diestra al arquero escadinavo Robin Olsen. Son dos goles importantes los que he conseguido, es una marca que buscaba. Estoy muy contento, en primer lugar porque el equipo ha ganado y por alcanzar los 101, con dos goles enormes», declaró Ronaldo a la televisión pública portuguesa. Los locales se quedaron con 10 hombres en el minuto 44 por la doble amarilla que vio el centrocampista Gustav Svensson. Este duelo contra Suecia fue el primero de Ronaldo desde principios de agosto y la eliminación de la Juventus por parte del Lyon en octavos de la Liga de Campeones.

En la presente convocatoria de Portugal sufrió una infección en el pie derecho y recibió antibióticos, lo que le impidió jugar el sábado ante Croacia, en la primera jornada de la Liga de Naciones, partido que su equipo ganó 4-1 a pesar de la ausencia de su capitán y referente.

El récord, ‘paso a paso’

Ahora Ronaldo queda a ocho goles de Ali Daei, referencia absoluta de los goleadores nacionales: «El récord…. Paso a paso, no es una obsesión, pero creo que los récords llegan de una manera natural».

Precisamente fue ante Suecia, en 2013, cuando Ronaldo igualó el récord de goles en la selección portuguesa de Pauleta (47), en la vuelta de la repesca para el Mundial 2014, para el que clasificó a su equipo con un triplete aquel día.

«Había dejado una marca la última vez que jugué en este estadio. Sabía que si jugaba hoy dejaría de nuevo mi marca y es lo que ha pasado», señaló.

Ronaldo marcó su primer gol con la selección el 12 de junio de 2004, en el partido de inauguración de la Eurocopa, ante Grecia, a la postre vencedor. Tenía 19 años. Portugal, primer campeón de la Liga de las Naciones y vigente campeón de Europa, es líder del grupo 3 de la Liga A con los mismos 6 puntos que Francia, pero cuenta con una diferencia de goles de +5, por el +3 de Francia.

El equipo luso disputará su próximo partido contra Francia el 11 de octubre en el Stade de France, una revancha para los Bleus de la final de la Eurocopa-2016.

Finalmente Ronaldo se refirió al contexto de crisis sanitaria que obliga a jugar a puerta cerrada. «La salud es lo primero, pero es triste jugar sin aficionados, es como ir al circo sin payasos o a un jardín sin flores. Personalmente cuando juego fuera me gusta mucho que me silben, me motiva», desveló.