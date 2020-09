PRESUMIDITA?

Los cuentos, historias… ya nos son como antes.Cierta persona se encontró una lámpara… nada que ver con los cuentos de la Lámpara de Aladino que al frotarla salía el genio para cumplir tres deseos. Luego fueron dos y últimamente a como están las cosas el genio ya no quiere salir porque le da verguenza… ya no puede cumplir siquiera un deseo. Así que ahora el cuento será de otra manera. Total, estamos a días de octubre, mes del terror.

Bueno, como iba diciendo. Esta persona se encontró una lámpara que al frotarla en vez de genio le salió un demonio.

– Siento mucho decirte que, para empezar, no eres mi amo (le dice el demonio a la persona) y qué además, ahora solo cumplimos deseos de hacer sufrir a las personas… la que tú quieras.

– Bien, en ese caso quiero que hagas sufrir a mi suegra- le dice la persona.

– Dame sus datos-

La persona le da los datos y después de checarlos en su tableta el demonio le dice.

– Lo siento mucho, no se puede cumplir ese deseo.

– Pero porque no, si solo quiero que la hagas sufrir.

– Pues lo siento mucho pero este deseo no se puede cumplir.

– Y ¿porque no se puede?

– Pues porque ella es una de los nuestros- responde el demonio.

¿Es bueno o malo? Las jugadoras de la selección de Brasil ganarán lo mismo que los de la selección del mismo país. ¿Usted qué opina? En lo particular me da lo mismo… no me quitan un centavo para sus sueldos.

Pero ¿qué opinarán los de la selección varonil? Creo que lo mismo. A ellos no les van a quitar tampoco nada para darles a ellas.

¿Se lo merecen? Creo que sí. Además, es una profesión que hay que meterle muchas ganas y pues creo que ellas lo hacen… y no solo ellas, todas las seleccionadas de otros países.

Al menos creo que es hacer un poco de justicia.

Ahora si me preguntan que si ¿deberían de ganar lo mismo en sus equipos de su país? Eso es otra historia.

No se tiene que hacer ninguna comparación

Sería bueno que otros países vayan haciendo lo mismo con sus selecciones… y que en su equipo ganen lo que se han ganado en la cancha.

————————————————————————————————-

Están dos compadres tomando en un bar (taberna para los que no entienden este término) cuando de repente uno le dice al otro.

– Lo odio, compadre-

El compadre se le queda viendo sin saber que está pasando.

– Si compadre… lo odio-

– Tranquilo compadre, ya se le están subiendo las copas-

– Nada de eso compadre… y no se haga que sabe muy bien que le estoy hablando a usted-

– Pero compadre, tranquilo…

– Lo odio compadre con toda mi alma-

– Híjole compadre, al menos dígame que está pasando-

– Supe que se pensaba ir con mi esposa compadre-

– Pero compadre…-

– Pero nada compadre… no se lo voy a perdonar-

– Pero compadre con verguenza y todo lo que usted quiera acepto que lo iba a hacer, pero me arrepentí y aquí estoy con usted compadre…-

– Exactamente por eso lo odio compadre… eso no se lo voy a perdonar-

¿Está mal sacar a pasear a su mascota? NO

¿Está mal que a su mascota la lleve a un centro comercial? NO

Entonces ¿por qué tanto arguente porque una señora sacó a pasear a su mascota a un centro comercial? ¿Nada más porque es un cachorro de tigre de bengala en vías de extinción? ¿Nada más por eso?

Caray, yo pondría el grito en el cielo si lo hubiera llevado a la pulga o a una cantina… pero ¿a un centro comercial de Polanco? Lo único que quería esta señora era la de presumir… nada más.

Si alguien tiene de mascota un cachorro de tigre de bengala… pues lo mas seguro que tiene la “pura feria” para mantenerlo. Simplemente para comprarlo… no los venden a la vuelta de la casa.

Deberían de agradecer que no hay que pagar la entrada a un zoológico para ver este tipo de animales… lo vemos gratis en las calles, pero de no cualquier calle… aclarando y amanece.

Lo que da risa es que la señora en FB hace la aclaración de que no es bengala… creo que quiso decir que es un perro pintado con rayas de un tigre de bengala, así lo entendí.

