LO DUDO Y NO LO CREO

Por: Gamaliel Espinoza

Antes de empezar como siempre lo hago debo de decir que el siguiente chiste esta en parte en chino. Asi que por favor, si no entiende el chino puede pasar a la segunda parte de la columna, o “séase” al chiste que sigue. Estaba el chinito trabajando y no dejaba de decir… “no puele sel, no puele sel”… en español quiere decir no puede ser, no puede ser. Así estuvo todo el día diciendo “no puele sel, no puele sel”… hasta que alguien ya cansado de de tanto “no puele sel, no puele sel”… se le ocurrió preguntarle que porqué estaba diciendo “no puele sel, no puele sel”. – Oye chinito, tienes todo el dia diciendo “no puele sel no puele sel”. Que te pasa? Que es lo que no puele sel? – Muy cielto amigo, yo digo que no puele sel. – Pero que es lo que no puele sel chinito? – Mila (sigo escribiendolo en chino)… mi esposa y yo nos casamos y tuvimos un bebé… mi esposa es china, yo chino… mi bebe es “neglito”… “no puele sel no”? – Es cierto, “no puele sel, no puede sel”… le dijo el amigo. Resulta que la NASA esta investigando el caso de su astronauta que según ellos creen que por pasar casi un año en el espacio… rejuveneció. En serio? Me van a decir que por pasar todo este tiempo en el espacio rejuvenció? No manchen. Como se podria explicar este fenómeno? Segun la NASA los telomeres (que estan dentro de los cromosomas) se alargaron por estar expuestos en el espacio. Segun ellos, luego que Scott Kelly el astronauta mencionado regresó a la Tierra, sus telomeres (esas cosas) tomaron su normalidad. En lo particular no me trago esa pildora, quiere saber porque? Aqui le va. Estando en el espacio… de que se preocupa? De NADA, cierto? El ejercicio es lo de menos… no hay de que preocuparse. Comida? No se preocupa. Ya sabe lo que va a comer. Recibo que pagar? NADA. No esta su esposa a la vista. Y ni modo que si dice algo lo vayan a regañar o mandarlo dormir con el perro. Denme una vida así y verán que rejuvenzco sin necesidad de ir al espacio. Se imagina lo que estuvo ganando por hora? No va a tener necesidad de volver a trabajar en un buen tiempo… dígame si no. Asi que la vida no esta en el espacio… sino en no preocuparse por NADA. Lo duda? Pongase a dormir unos dos días y solamente vaya al baño a ver si no se siente mejor. ——————————————- Un amigo está en un bar buscando aventura. Se acerca una muchacha y empieza a tomar junto a él. El amigo se le queda viendo y le pregunta que como ha pasado el dia. Ella haciendo un escandalo le empieza a gritar… – !!!!!Pero!!!!!!!! por quien me ha tomado? ¿A poco cree que soy una chica fácil? No sabe con quien esta tratando, le debería de dar vergüenza… Viejo cochino, rabo verde, personas como usted no deberían de entrar a estos lugares en donde uno viene a divertirse sanamante… por eso no nos dan la Reforma Migratoria, por gente como usted. Viejo pervertido. El amigo no sabiendo que hacer, se retira avergonzado porque todo el mundo se le quedaba viendo. Se fue a sentar en un rincon alejado de toda la gente. Resulta que hasta allá fue a dar la mujer “ofendida”. -Quiero ofrecer mis disculpas. Soy psicóloga y estoy haciendo un estudio acerca de la reacción de las personas ante un momento como el que acaba de pasar-. El hombre se quedó pensando unos segundos cuando de repente empezó a gritar como loco… – !!!!Que que?!!!! Estas loca o que… Cómo que cobras 500 dólares? ¿pues que es lo que haces?… ni que estuvieras tan buena. Estas loca si piensas que te voy a dar 50 dólares. Haber violado a una niña de 14 años no fue suficiente para encerrar al violador. El juez Randy Stoker le puso a escoger a Cody Duane Scott Herrera entre 5 años de prisión, o pasar a tener una vida sin sexo… hasta que se case. Cody confesó haber tenido 34 parejas sexuales hasta la edad que tiene ahora… 19 años. Lo van a vigilar las 24 horas del dia los 7 días de la semana? No creo. Y si no es así entonces como van a saber si ha tenido relacionen sexuales? No creo que aguante… o a lo mejor se vuelve un santo no? que “se me hace muy ojon pa’ que sea paloma”. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.