LAS PINOCHADAS DEL COVID

No se le hace raro de que los “muertos” por el coronavirus… la pienso en

decir lo que estoy pensando (en serio que si). Y es que no es nada fácil

decirlo, pero ni modo… ya lo pensé y pues ahí va:

¿Porque no entregan los cuerpos de los que mueren por el virus? ¿Lo ha

pensado? Yo sí. Se me hace muy raro, porque mortal no lo es. No es como

nos lo están pintando. Pero bueno, “a lo que te truje chencha”. ¿Será que

están traficando con los órganos de los que mueren?

Porque si quisieran hacerlo lo podrían hacer. El virus necesita oxígeno

para sobrevivir. No hay oxígeno, el virus muere. Después de unos días de

estar en la morgue el virus ya no vive y pues podrían entregar los cuerpo

de los muertos a su familia para darle la sepultura que merecen.

¿Está muy descabellado lo que estoy pensando?

Salieron fotos en donde están enterrando cajas de muertos por montones.

Quien me asegura que… ¡Dios!!!! Que mente la mía me cai que sí.

¿Tiene usted una idea de lo que es el negocio de la venta de órganos?

¿Será que tengo mucha imaginación?

¿Sera que soy muy perverso?… a lo mejor.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com