EL TIRO POR LA CULATA

La muchachita se alistaba para salir con sus amigas. No sabía a donde iban a ir, pero de que salían esa noche, salían.

La madre muy preocupada le da un sermón para que la muchachita se porte muy bien.

– Cuida nuestro honor- le dice su madre.

– No te preocupes madre, tendré mucho cuidado-

Después de darle la bendición y de encomendarla a cuanta virgen y santo se acordó se va la muchacha. A media noche llega la niña y parece que le fue muy bien porque viene muy contenta.

Hija, como te fue- le pregunta la madre muy preocupada.

Muy bien madre, con decirte que ya tuve mi primera experiencia sexual-

Pero hija, eso fue lo primero que te encargué… que cuidaras nuestro apellido, nuestro honor-

Madre, por eso no te preocupes-

Como no me voy a preocupar hija… está de por medio nuestra honra

Te digo que por eso no te preocupes madre…-

Pero si te dije que cuidaras nuestro honor-

Y lo hice madre, lo hice. Le di otro nombre al muchacho-.

Según un estudio que hizo la Universidad Metropolitana de México… los niños mexicanos duermen menos horas, en comparación de niños de otros países.

Los niños mexicanos duermen de 7-9 horas… mientras que los niños de otros países duermen de 10-12 horas diarias.

¿Sabe lo que significa esto?

Primero que esos niños que duermen menos van a engordar.

Segundo, que de grandes van a querer dormir mas.

Tercero, que esos niños que duermen menos… se duermen tarde.

Cuarto, esos niños por lo general tienen malos hábitos.

Quinto, esos niños van a tener problema de aprendizaje, ya que no podrán poner atención en la escuela.

Sexto… creo que mejor aquí le paramos. Y es que es muy fácil saber qué es lo que hacen esos niños cuando no se van a dormir temprano… se ponen a ver televisión, se la pasan con el videojuegos… no hacen bien la tarea… ¿quiere que le sigamos o mejor aquí le paramos?

Y luego nos quejamos de que los maestros no enseñan bien y que no están preparados. Además, estos niños no hacen las labores que uno les encarga… y todo porque no duermen las horas que deberían de dormir.

Hay que aclarar que este estudio se hizo antes de la pandemia. Imagínese como estarán las cosas ahora.

————————————————————————————————-

La muchacha está en la línea del banco. Esta bien contenta porque va a hacer un pequeño deposito.

La línea casi no avanza, y ella esta desesperada porque tiene un poco de prisa.

Por fin cuando llega con el cajero entrega el papel y el dinero en donde indica que es lo que quiere hacer.

Un momento, le dice el cajero-

Después de unos minutos aparece el cajero con el gerente del banco.

El gerente del banco le pide que lo siga a su oficina.

Como obtuvo el billete de 100 dólares- pregunta el gerente.

La muchacha no quiere responder a la pregunta.

Si no nos dice cómo obtuvo el billete, me veré en la necesidad de llamar a la policía.

Pero, porque tanto alboroto por el billete, como si fuera el único billete en el país- responde la muchacha.

Solo tiene que decirnos como es que obtuvo el billete, señorita.

Pero cual es el problema- pregunta la muchacha.

El billete de 100 dólares es falso- contesta el gerente.

Noooooooooooooo!!!!! No puede ser. Entonces, el muy canalla me violó.

No sé si lo muy sensible entra en lo muy exagerado.

Una persona me dijo…

¿Ya vio este video? Esa vieja se pasa, se cree mucho…

Cuando vi el video simplemente le dije… estoy viendo otra cosa.

Resulta que una señora se quiso burlar de su sirvienta cuando la mandó comprar un queso.

Ella prepara la cámara y cuando se sube la señora le dice

¿Compraste los 5 quesos que te dije?

Solo me encargó uno- responde

Te encargue 5 quesos-

Siempre me encarga uno-

Ya me estoy enojando… te encargué 5.

Igual no me hubiera alcanzado.

No faltaron los abogados en salir en defensa de la pobre señora que según su patrona la quería dejar en vergüenza. Ya estaban preguntando si la sirvienta tenía seguro social, prestaciones, vacaciones…

Lo que yo vi es que la respuesta que da la señora de servicio le da una cachetada con guante blanco…

Igual no me hubiera alcanzado.

Esta respuesta le da en toda la “mauser” a su patrona.

En otras palabras, como es que me encargó 5 quesos si solo me dio para uno. Sabia respuesta… quien queda mal es la patrona, digo

