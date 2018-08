La actriz Thali García descarta que series rosas sean aburridas

* La intérprete de “Angie” en “Silvana sin lana” dice que su personaje es responsable. México.- (Notimex) Th a l i G a r c í a , q u i e n a c t u a l – m e n t e interpreta a “Angie Villaseñor”, la hermana mediana en “Silvana sin lana”, consideró que con esta serie, la cual resalta los valores familiares, son los nuevos pioneros del contenido porque hacía siete años que en la pantalla chica se generaba lo mismo con un formato parecido. “A mí me parece que la gente estaba un poquito aburrida ya de lo mismo, de los balazos, de la violencia, de las escenas fuertes, y ‘Silvana’ no, justo une familias porque la puedes ver con tu hermanita, tu hijo, tu abuelita o tu mamá”, explicó en entrevista con Notimex. Por ello, auguró que cada uno de los espectadores se puede enganchar con un personaje diferente, porque para todos hay: adultos, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, cada uno con sus historias. “Y no por ser una historia rosa somos aburridos, que es lo que yo pensaba honestamente cuando me invitaron a hacer este proyecto… y no, hasta yo resulté sorprendida de lo auténtica que es esta historia”, garantizó. Aunque Thali comenzó de pequeña en la televisión de Sonora, fue su participación en el “reality show” “High school musical” lo que la proyectó a nivel nacional, por lo que consideró que este tipo de programas le daba un impulso a los jóvenes y hace más de 10 años la familia se reunía para verlos y votar por su favorito. “Creo que ahorita lo que rige todo son las plataformas digitales, las teleseries, las series cortas también, creo que la gente está evolucionando en lo que le gusta ver y por lo mismo exige cosas diferentes”, añadió. Confesó que justo en ese programa comenzó con el que ignoraba que sería su sueño, ya que se veía como abogada, pero la vida la llevó por otro rumbo, lo cual aprovechó. En cuanto a su personaje en “Silvana sin lana”, cuya familia de la noche a la mañana se queda sin dinero y le embargan todo, su manera de reaccionar no fue el de la niña malcriada, sino de la comprensiva, ya que consideró que se debe sacar la casta ante las circunstancias adversas. “Las situaciones de las chicas ‘Villaseñor’ es esa, el destino las toma por sorpresa, sin avisar y les quita todo lo que ellas conocían como vida, pero van a este nuevo lugar donde descubren que lo más hermoso que pueden tener las personas es la unión familiar, las ganas de salir adelante, la dignidad de saber que cualquier trabajo es honrado y vale la pena”, detalló. Describió su personaje como responsable, a pesar de sus 17 años, sumamente inteligente y firme, el cual alza la voz cuando lo tiene que hacer sin miedo de luchar por lo que quiere hacer, pese a que otros familiares le indiquen lo contrario por el estatus social al que pertenecían. Adelantó que “Angie” se enfrenta al amor y a la desilusión, porque cuando se mudan conoce a su primer amor “Jorge”, pero por una serie de malentendidos se siente traicionada y violada en su intimidad, porque la comienza a espiar, lo cual ocasiona que se sienta muy triste porque es la primera vez que da su corazón. “El final de ‘Silvana sin lana’ es hermoso, de verdad hago la invitación a la gente a que no se lo pierda, a las ocho de la noche por Telemundo Internacional y realmente la pueden ver por todos lados”, exhortó. Actualmente Thali García se encuentra involucrada en las grabaciones de la sexta temporada de “El Señor de los Cielos”, la cual se transmite desde mayo en Estados Unidos, y antes de noviembre estrenará “Las buchonas de Tierra Blanca”, para Lemon Film, de la que es la protagonista. “Es un personaje sumamente polémico, súper diferente a lo que han visto en mi carrera. Con ambos proyectos, ‘En el Señor de los Cielos’ y en ‘Las buchonas’, es un gran año para mí, porque prácticamente me puedes ver donde quieras”, finalizó.