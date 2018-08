Bioserie de Thalía ‘sacaría chispas’

México.- Ahora que las bioseries están de moda, Thalía no es una excepción, y confesó que le encantaría que se realizara una de su vida, ya que le han sucedido muchas cosas y hay mucho qué contar porque su historia sacará chispas. “Siento que yo he vivido cinco vidas distintas, son tantas cosas que me han pasado, que tendría que ser un largo y muy buen trabajo de adaptación, pero no lo descarto”, comentó la cantante. Thalía también dijo que de llevarse a cabo ese proyecto en un futuro ya sea para Netflix o Televisa, le gustaría que fuera con un grupo de guionistas muy profesionales, con los que ella se sintiera a gusto para compartirles todos los detalles sobre su vida que muchos de sus seguidores no saben. Thalía no descarta regresar a la televisión, pero advierte que tendría que ser una historia muy interesante, innovadora, para que ella se animara a regresar al medio que la dio a conocer en todo el mundo y tiene el consentimiento de su esposo para contar sus intimidades y su pasado. Con casi diez millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Thalía se ha vuelto una contadora de historias; además de compartir momentos de felicidad, y pocas veces de tristeza, pero siempre con una intención positiva.