Jaime Maussan deja Televisa para integrarse a las filas de TV Azteca

Share on Twitter

Share on Facebook

Tras 46 años de laborar en la empresa Televisa, Jaime Maussan, investigador de fenómenos extraterrestres, se integra a las filas de TV Azteca que, a partir del 13 de enero, transmitirá su programa “Tercer milenio”. A través de sus redes sociales el también periodista dio cuenta de la reunión que sostuvo con Alberto Ciurana, director general de Contenido y Distribución de la televisora, quien también posteó a manera de bienvenida: “Bienvenido, querido Jaime Maussan @jaimemaussan1 a tu casa @azteca @amastv”. Fue este 6 de enero cuando Jaime Maussan dio a conocer que “Tercer milenio” no se transmitiría más por el Canal 9 de Televisa. “Después de 46 años de carrera en Televisa, luego de haber participado con el licenciado Jacobo Zabludovsky en el noticiario ‘24 Horas’, de haber sido parte del equipo de ‘60 minutos’. “Asimismo, tras haber desarrollado ‘Tercer milenio’ desde 1997 con Televisa, y a partir de 2004 de manera independiente, este programa deja de presentarse en pantallas de Televisa”, explicó Maussan mediante un video en su canal de YouTube. Destacó que la llamada televisora de San Ángel fue su hogar laboral durante muchos años y ahí se quedarán varios de sus amigos. “No me queda más que un profundo agradecimiento hacia esta casa”, escribió. A partir del 13 de enero “Tercer milenio” se transmitirá por el canal A+7.2, de lunes a viernes a partir de las 14:00 horas. “Seguiremos investigando y avanzando en torno a una verdad que se mantiene oculta, que no es aceptada por gobiernos ni por científicos, pero que con el tiempo y poco a poco, cada vez más personas creen que esta es una nueva realidad”, mencionó Maussan.