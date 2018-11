Irán seguirá vendiendo petróleo pese a las sanciones de EU presidente Rohaní

Teherán.- (Notimex) El presidente de Irán, Hasán Rohaní, aseguró este lunes que su país derrotará “con orgullo” las sanciones “ilegales, injustas y contrarias al derecho internacional” impuestas por Estados Unidos contra la república islámica, por lo que continuará vendiendo su petróleo pese a las restricciones. “Debemos hacerles entender a los estadunidenses en un lenguaje claro que no pueden lidiar con nosotros (los iraníes) a la fuerza, con presión y con sanciones”, dijo Rohaní en respuesta a la entrada en vigor este lunes de una nueva ronda de sanciones contra Irán, que penalizará, entre otras cosas, la venta de petróleo. En una reunión con diputados y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, transmitida por la televisión, Rohaní subrayó que Estados Unidos busca reducir a cero las exportaciones petroleras de Irán, pero advirtió que Teherán seguirá vendiendo su crudo. “Irán puede vender su petróleo y seguirá vendiendo su crudo (…) incluso si a estos países (compradores de petróleo iraní) no les ofrecieron exenciones”, señaló el mandatario iraní, citado por Press TV. “Estamos en situación de guerra económica y nos enfrentamos a un poder de intimidación. No creo que en la historia estadunidense haya habido hasta ahora alguien en la Casa Blanca que contravenga de esta manera el derecho y las convenciones internacionales”, indicó. No obstante, insistió que en la actualidad, Estados Unidos está “aislado”, ya que la mayoría de los países del mundo rechazan las sanciones y apoyan el acuerdo nuclear alcanzado por Irán y las grandes potencias en 2015. “No somos los únicos que estamos enojados con las políticas de Estados Unidos, incluso las empresas y los gobiernos europeos están enfadados con ellas”, agregó. Ante las sanciones estadunidenses contra el sector petrolero y financiero de Irán, que entraron en vigor este lunes, el mandatario iraní descartó cualquier negociación con Estados Unidos mientras incumpla con el acuerdo nuclear de 2015. Tras retirarse del pacto nuclear, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el restablecimiento de las sanciones contra esos sectores, que habían sido levantadas durante la presidencia de Barack Obama, imponiendo en agosto pasado una primera tanda de sanciones económicas contra Teherán. Este lunes entró en vigor una segunda ronda de sanciones contra Irán, en concreto a la compra de petróleo y productos petroquímicos iraníes, así como a las operaciones con puertos y empresa marítimas y a las transacciones de instituciones financieras con el Banco Central de Irán.