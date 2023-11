INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Llega la muchacha ya de edad con el padre a confesarse.

Acúseme padre de mentir-

¿Era necesario de que mintieras hija? La verdad es que no se padrecito- Y ¿por qué la duda hija? No lo sé padrecito- ¿Cuántas mentiras has dicho esta semana? Todos los días he mentido padre- A ver hija, explícame como esta eso de que has mentido toda la semana-

Es que me gusta mentir padrecito-

Y… ¿cuándo es cuando mientes hija?

Todos los días paso por un callejón y siempre me sale un hombre con un cuchillo y me amenaza de que si no le doy mi dinero va a abusar de mí. Y siempre le digo que no traigo dinero y abusa de mi-

Pero… ¿si traes dinero cierto?

Cierto padrecito, por eso me acuso de ser mentirosa-

No hija, tú no eres mentirosa-

¿En serio padrecito? Qué bueno, me siento libre de culpa-

No eres una mentirosa hija… eres una… (Beep)- El querer todo, preocuparse de todo, no de dejarse de nadie, los hijos, la casa, la familia, el trabajo, las arrugas, las canas, el peso, que le falta pecho, que las estrías, que las lonjas, que las uñas, que no le queda la ropa, que la dieta, que ya no le queda la faja, que la vecina está viendo a su marido, que porque llega tarde el marido, que porque se perfuma de más, que porque se va temprano al trabajo… y no sé cuánta cosa más, son las cosas que hacen que las mujeres sean más propensas a la preocupación o tensión. Según un estudio… las mujeres al año se la pasan 6 meses con ansiedad reflejando tensión o preocupación.

Las visitas al médico se dan más en las mujeres… con un 68% de ellas que se sienten enfermas.

¿Sabe que es lo más preocupante de esto? Es que esas ansiedades, preocupaciones o tensiones no son necesarias, pero como ellas ya lo llevan en sus genes, y pues no hacen más que responder a eso.

Así que si ve a una mujer con ansiedad… no se preocupe. Es parte de su vida. No trate de entenderla, solo compréndala. Ellas no buscan que las entiendan… solo que las comprendamos.

Otra chica ya de edad llega con el juez.

Sr. juez, acuso a mi vecino de emborracharme y luego se aprovechó de mi-

¿Qué tiene que decir el acusado?

Que no es verdad sr. Juez- (con una sonrisa de oreja a oreja).

¿Usted no emborrachó a la señorita?

No realmente sr. Juez-

Señorita ¿con cerveza la emborracho su vecino?

No sr. Juez…- (el vecino vuelve a sonreír)

¿La emborracho con licor señorita?

No sr. Juez. No me emborrachó con licor-

El Juez se queda muy pensativo y luego pregunta

Señorita, ¿su vecino la emborracho con licor?

No sr. juez. No me emborrachó con licor-

Ya el juez no salía de su asombro y vuelve a preguntar.

Entonces me puede decir ¿cómo es que la emborrachó si no fue con cerveza, licor y vino?

Me tomó de las manos y me dijo… flojita que te voy a dar volantín. Y así fue como me emborrachó, para luego abusar de mi sr. Juez.

En serio que estamos viviendo una realidad… virtual.

Ya no sabemos si lo que vemos, oímos es realidad o no.

Resulta que una influencer que se llama Aitiana López, que tiene 90 mil seguidores, y que según informes gana 75 mil pesos al mes, mas o menos como un poco mas de 4 mil dólares… por ser influencer.

Si usted la quiere conocer en persona nunca se le hará realidad ese deseo… porque ella no existe. Es creada por inteligencia artificial… así como lo está leyendo.

Aitiana es de España, y sus seguidores la “siguen” por sus consejos de ejercicios, consejos de videojuegos y cospley… que no es otra cosa mas que una actividad que consiste en disfrazarse de un personaje de ficción, principalmente un comic, o de alguna película.

Lo que más me extraña es que interactúa con sus seguidores. En otras palabras, recibe y envía mensajes a sus seguidores. Todavía, lo mas curioso es que; la agencia de comunicación The Clueless aclara que no es una persona real… que una creación artificial, y aun así tiene su buena cantidad de seguidores. Lo que es la necesidad del humano… mundo loco.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com