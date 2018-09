Ha*Ash recibe Disco de Oro

El dúo se presentará en México el próximo 11 de noviembre en el Auditorio Nacional y el 23 de noviembre en el Auditorio Citibanamex. El video oficial de su nuevo sencillo “Eso no va a suceder” en la actualidad cuenta con 23 millones de reproducciones en YouTube. El dúo mexicano Ha*Ash recibió el Miércoles un nuevo reconocimiento que se suma a su larga carrera de éxitos. Durante el programa matutino Hoy el dúo recibió Disco de Oro por “No Pasa Nada” segundo sencillo de su álbum 30 de Febrero. Esto representa un logro más para el dúo que con esta producción discográfica también ha obtenido Disco de Oro en EE.UU. y México y Disco de Platino por el primer sencillo “100 Años”. Gracias a 30 de Febrero Hanna & Ashley no sólo les ha dado estas satisfacciones sino que, además, con la gira promocional nuevamente han dado honor a su apodo de las reinas del sold out. Con múltiples fechas abarrotadas en México, EE.UU. y Latinoamérica el dúo sigue conquistando al público que asiste con emoción a sus shows. En México recientemente anunciaron una nueva fecha para el Auditorio Nacional (el próximo 11 de noviembre) así como otra fecha para el Auditorio Citibanamex, Monterrey (el 23 de noviembre) y regresan a USA durante el mes de Octubre. Como parte del álbum las hermanas recientemente lanzaron el video oficial de “Eso no va a suceder”. Un vi- deoclip que tiene como protagonistas al dúo junto con múltiples influencers que se juntaron para dar un mensaje de empoderamiento a la mujer, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales. El video, disponible en el canal oficial de YouTube del dúo, alcanzo los 23 millones de views.