“Cuernavaca”, a la conquista del público de París y la India

* Protagonizada por Moisés Arizmendi, también se exhibirá en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Puerto Rico. México.- (Notimex) Tras su llegada a las salas de cine en México, la cinta “Cuernavaca” continúa cosechando éxitos ahora con su participación en festivales internacionales de cine como el de la India y París, además de estar lista para llegar a una nueva ventana de exhibición, la plataforma digital. En entrevista con Notimex, su protagonista Moisés Arizmendi y el director Alejandro Andrade platicaron sobre el futuro de esta ópera prima, que ya se encuentra en cartelera y cuya historia se centra en un niño que tras perder a su madre, debe vivir con su abuela paterna, quien lo rechaza. Emocionado, Alejandro Andrade compartió el rumbo que tomará su trabajo fílmico tras su exhibición en México, pues se presentará en algunos festivales, entre los que destaca el de la India que será en octubre y en noviembre el de París, donde irá acompañado del actor Moisés Arizmendi. Indicó que además en octubre también llegará a las plataformas digitales, “así la gente que no la vea en cine podrá hacerlo a través de estos sistemas, pero sin duda, algo que nos tiene más contentos es que la cinta ha causado impacto y ya fue vendida a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Puerto Rico”. Explicó que en los países antes mencionados tendrá exhibiciones en salas de cine, aunque también la esperanza es que siga conquistando más mercados y ¿por qué no?, al tratarse de un guión original, que se realicen nuevas versiones. “Yo estaría encantado de que esto pasara con esta cinta que tiene mucho de mi historia personal, pues yo tenía una abuela un tanto distante que tenía una gran casona y esto lo retomó para aderezar la trama de este pequeño”, dijo el cineasta. Destacó que parte de lo que ha gustado de su trabajo es el retrato social que hace de México, así como los colores y escenarios que se muestran a través de la fotografía. Por su parte, Moisés Arizmendi reconoció que esta historia habla sobre la fuerza interior que tiene el ser humano, ante escenarios adversos, además de que sirvió para que el actor hiciera una catarsis, pues recordó que él tuvo un padre ausente. “Creo que eso me ayudó a darle ese toque a mi personaje, al saber bien qué es tener un padre ausente”, apuntó el actor, emocionado de que la gente conecte con esta historia que protagoniza junto a Carmen Maura, Emilio Puente y Mariana Gajá. “Es un drama entrañable que habla de crecimiento personal a través de los ojos de un niño, cuya historia es ligera y para toda la familia”, fue así como describió el actor el filme.