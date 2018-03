Gloria Trevi, candidata al Salón de la Fama de Compositores Latinos

Share on Twitter

Share on Facebook

Miami.- (Notimex) La cantante mexicana Gloria Trevi fue nominada este año para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, siendo la única mujer seleccionada en una terna conformada por 24 nombres. La lista completa la dio a conocer este martes la institución, en la que figuran Charly García (Argentina), João Gilberto (Brasil), Horacio Salinas (Chile), Juanes (Colombia), Chucho Valdez (Cuba) y Marco Antonio Solís (México). También Vico C (Puerto Rico), Willy Colón (Puerto Rico), Joan Manuel Serrat (España), Ruben Rada (Uruguay) y Oscar D’ León (Venezuela). Una segunda parte enlista a Chico Navarro (Argentina), Erasmo Carlos (Brasil), Armando Larrinaga (Cuba), Kike Santander (Colombia) y Carlos Rubira Infante (Ecuador). Guillermo de León Ruíz (Guatemala), Armando Ávila (México), Roberto Angleró (Puerto Rico), Rafael Solano (República Dominicana), Luis Gómez Escolar (España), KC Porter (Estados Unidos) y Fernando Osorio (Venezuela) además figuran en la lista. La única mujer de estos 24 nombres es la mexicana Gloria Trevi, un ícono de la música pop de los noventas, afamada por éxitos como “Hoy me iré de casa”, “Zapatos viejos” y “Todos me miran”. De acuerdo con la información publicada por la institución, de esos nominados se elegirán a seis ganadores que entrarán de manera oficial al Salón de la Fama en su sexta edición, cuya ceremonia se realizará el 18 de octubre en el James L. Knight Center en Miami, donde además se les entregará una Musa Award.