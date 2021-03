Galilea Montijo da positivo a COVID-19 por segunda vez

Galilea Montijo informó que aunque se cuidó volvió a contagiarse de COVID-19, cuatro meses de infectarse por primera vez. La conductora Galilea Montijo volvió a dar positivo a COVID-19, cuatro meses después de enfermarse por primera vez y recuperarse.

Durante el programa matutino Hoy la también actriz se conectó desde su casa para detallar que aunque se cuidó volvió a contagiarse. Otra vez, no puede ser. Para todos aquellos que no creen que te vuelva a dar, pues sí vuelve a dar”, lamentó. Galilea Montijo señaló que se contagió el fin de semana al estar en contacto con dos personas que trabajan con ella y que salieron positivas. A diferencia de la primera vez que enfermó, la conductora dijo que ahora siente náuseas pero no ha presentado dolor de cabeza. También ha sufrido el mismo dolor de cuerpo y garganta que la vez anterior. Gracias a Dios no me he sentido tan sofocada como la otra vez. No me ha dado esta parte de que te falta el aire”, relató. Mientras se recupera la conductora permanecerá en casa.