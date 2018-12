“FELIZ NAVIDAD” DE JOSÉ FELICIANO REGRESA A LA LISTA DE TEMAS NAVIDEÑOS MÁS POPULARES DE ASCAP

La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, (ASCAP), organización profesional de membresías de autores, compositores y editoras de música, anunció los temas Navideños más populares de esta Navidad del 2018. “En esta época del año, siempre es un placer escuchar originales y nuevas interpretaciones de las canciones de los días festivos que han desempeñado roles tan importantes en nuestras vidas”, dijo Paul Williams, compositor galardonado y Presidente de la Junta Directiva y Presidente de ASCAP. “Realmente es el momento más maravilloso del año y no puedo pensar en una mejor manera de celebrarlo que reconociendo a los compositores increíblemente talentosos cuyos trabajos perdurables hacen que las vacaciones sean mucho más especiales y significativas”. Convertida ya sin duda alguna en uno de los clásicos de esta época navideña más reconocidos a nivel global, en este listado no puede faltar el contagioso “Feliz Navidad” del galardonado cantante y compositor José Feliciano. A continuación las 25 canciones de navidad más populares de la temporada del 2018 todas escritas o co-escritas por compositores y autores de ASCAP. Cada tema de ASCAP incluido en el listado refleja los nombres de los compositores y fechas de sus respectivos “copyrights”.

Listado de temas:

“All I Want for Christmas Is You” by Walter Afanasieff (1994)

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” by Meredith Willson (1951)

“A Holly Jolly Christmas” by Johnny Marks (1964)

“Rockin’ Around the Christmas Tree” by Johnny Marks (1958)

“It’s the Most Wonderful Time of The Year” by Edward Pola and George Wyle (1958)

“Rudolph the Red-Nosed Reindeer” by Johnny Marks (1949)

“Last Christmas” by George Michael (1984)

“Jingle Bell Rock” by Joseph Carleton Beal and James Ross Boothe (1958)

“Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow” by Sammy Cahn and Jule Styne (1945)

“Sleigh Ride” by Leroy Anderson and Mitchell Parish (1948)

“The Christmas Song” by Mel Torme and Robert Wells (1946)

“Here Comes Santa Claus (Down Santa Claus Lane) by Gene Autry and Oakley Haldeman (1947)

“White Christmas” by Irving Berlin (1941)

“Santa Claus Is Comin’ to Town” by Fred Coots and Haven Gillespie (1934)

“You’re a Mean One, Mr. Grinch” by Dr. Seuss and Albert Hague (1966)

“Home for the Holidays” by Robert Allen and Al Stillman (1954)

“Feliz Navidad” by Jose Feliciano (1970)

“Frosty the Snowman” by Steve Nelson and Walter E. Rollins (1950)

“Have Yourself a Merry Little Christmas” by Ralph Blane and Hugh Martin (1944)

“Santa Baby” by Joan Javits (1953)

“Blue Christmas” by Billy Hayes and Jay Johnson (1949)

“Christmas Eve/Sarajevo 12/24” by Robert Kine, Paul O’Neill and John Oliva (1995)

“Underneath the Tree” by Greg Kurstin and Kelly Clarkson (2013)

“Do They Know It’s Christmas?” Bob Geldof and Midge Ure (1984)

“Wonderful Christmastime” by Paul McCartney (1979)

* El listado está basado en el análisis de Nielsen de “streaming” y data de radio entre el 6 de agosto y el 18 de noviembre.

Para saber más sobre ASCAP:

www.ascap.com, on Twitter and Instagram @ASCAP and on Facebook.