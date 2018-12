Chivas quiere de regreso a Alfredo Talavera

Chivas buscaría fichar al arquero de 36 años, jugador que se suma a las probables llegadas de Alexis Vega, Marcel Ruíz e Hiram Mier, este último solo falta que se oficialice. El regresó de ‘Tala’ a la escuadra tapatía, equipo en el que se formó e inició su carrera es probable debido a que el meta al parecer no se siente cómodo en la institución del Estado de México. Con Hernán Cristante al frente del equipo, Alfredo se ha quedado en la banca en diversos partidos. Pese a tener en Chivas a Raúl Gudiño, guardameta que se ha ganado la confianza del estratega paraguayo, la llegada de Talavera podría generar competencia por la titularidad en el arco rojiblanco. No obstante, hasta el momento no se ha oficializado ningún fichaje, más que la renovación de Eduardo ‘Chofis’ López y del defensor Jair Pereira. Luego de su eliminación temprana en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, el rebaño ya trabaja de cara al Clausura 2019, donde siguen sonando diversos rumores sobre quienes serán las nuevas caras que presente el equipo en el próximo año.Por lo pronto su siguiente competición será en el Mundial de Clubes que se celebrará en Emiratos Árabes.